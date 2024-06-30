Современные танки вскоре станут дефицитом в армии РФ 30.06.2024, 23:17

Аналитик рассказал, когда они закончатся.

Россия теряет много танков в войне против Украины и быстро приближается к той точке, когда она больше не сможет компенсировать эти потери. Вероятно, уже к лету 2026 года РФ исчерпает имеющиеся у нее советские запасы более-менее современных танков Т-72 и Т-80, пишет УНИАН со ссылкой на OSINT-аналитика Covert Cabal.

Он отметил, что долгое время Россия полагалась в первую очередь на запасы танков Т-72, которые снимались со складов, ремонтировались и модернизировались, а затем шли на замещение утраченных в войне танков. Однако темпы восстановления этих танков постепенно замедляются из-за того, что на складах остается все меньше пригодных к ремонту Т-72.

Чтобы покрыть этот пробел, Россия также начала снимать со складов более сложные в ремонте и модернизации танки Т-80. Когда иссякнут запасы Т-72 и Т-80, российская армия будет вынуждена полагаться только на «тонкую струйку» производства новых танков серии Т-90 и остатки «древних» танков T-55 и T-62, считает аналитик.

По данным Covert Cabal, сейчас в России есть шесть баз хранения танков Т-80. Аналитик приобрел спутниковые снимки этих баз, чтобы выяснить, сколько именно этих танков еще остается у россиян.

По его подсчетам, до войны под открытым небом стояли примерно 1200 танков Т-80 в относительно «хорошем» состоянии. Сейчас на российских базах хранения спутники фиксируют в целом лишь около 300 этих танков. Вопросом остается, сколько этих танков находятся в гаражах, куда не может заглянуть спутник.

Аналитик подсчитал, что с нынешними темпами снятия танков с консервации Россия исчерпает запасы Т-80 примерно в середине 2026 года. С учетом тех, что в теории могут находиться в гаражах, эта точка будет не намного дальше во времени. Ведь сначала на фронт идут те машины, которые находились в лучшем техническом состоянии. Очевидно это те, которые хранились в гаражах. И только потом россияне взялись за те танки, которые стояли под открытым небом.

Вместе с тем Covert Cabal отмечает, что темпы снятия танков с консервации постепенно замедляются, ведь пригодных к ремонту танков становится все меньше, а те, что есть, требуют все более значительного и длительного ремонта перед отправкой на фронт.

Аналитик считает, что полного исчерпания современных танков в российских войсках не будет никогда. Постепенно их количество в войсках будет становиться все меньше, а потому их менее активно будут бросать в бой и темпы их уничтожения тоже постепенно будут падать.

«Это означает, что на самом деле у России будет оставаться только не очень много старых танков вместе с совсем малым количеством новых танков Т-90, которые они могут производить. И как только они достигнут этого уровня, у них будут настоящие проблемы», - резюмирует Covert Cabal.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com