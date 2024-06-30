В какой позе лучше всего спать в жару 30.06.2024, 23:51

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Эти лайфхаки помогут охладиться в летнюю ночь.

Ночью в доме или квартире может быть особенно душно после жаркого дня, а это может помешать хорошо высыпаться. Однако, есть способы, как сделать сон в летнюю ночь более комфортным.

Как оказалось, есть самая удобная поза для сна летом, а также другие лайфхаки, которые помогут охладиться, пишет Мirror. С этими советами, ваш сон станет более комфортным.

Сон без одежды

Спать полностью голышом — это первое к чему прибегают те, кто страдает от жары в летние ночи. И этот способ действительно работает, ведь даже тонкое и легкое белье может помешать сну в жару. Также стоит отказаться от одеяла, заменив его легкой простыней или пододеяльником для создания нужного для сна уюта.

Лучшая поза для сна

Как оказалось, лучшая поза для сна в жару — это поза «морской звезды», когда все конечности вытянуты и раскинуты. Такая поза увеличивает площадь поверхности для испарения пота и охлаждения, а значит сделает ваш сон более комфортным.

Сохранение дистанции

Если вы спите с партнером, то лучше всего сохранять дистанцию во время сна, это может улучшить циркуляцию воздуха. Соответственно, вам будет не так жарко. А теплые обнимашки лучше оставить на более прохладные ночи.

Не открывайте окна днем

В жаркий летний день лучше не открывать окна, особенно в пиковые часы солнечной активности. Лучше всего проветривать дом вечером или рано утром. То же касается жалюзей и плотных штор — пусть они будут закрыты и не пропускают солнечные лучи внутрь жилища.

Используйте вентилятор

Вентилятор может спасти ваш сон летом, это отличная и более дешевая альтернатива кондиционеру. Установите вентилятор около кровати и он будет дарить приятную прохладу. А если поместить специальный вентилятор на потолке, он будет перемешивать воздух и поддерживать более-менее комфортную температуру во всей комнате.

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