Парламентские выборы во Франции: опубликованы данные экзит-полов 1 30.06.2024, 21:36

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Впереди страну ждет еще один тур выборов.

Во Франции вечером 30 июня завершилось голосование в первом туре парламентских выборов. По результатам экзит-полов, в первом туре побеждает ультраправая партия «Национальное объединение».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro и BFM TV.

Впереди Францию ждет еще один тур выборов. И поскольку там действует мажоритарная система, то во втором туре ситуация может измениться.

Так, по результатам экзитпола Ifop, партия «Национальное объединение», формальным лидером которой является пророссийская Марин Ле Пен, получает поддержку 34,2% избирателей. Ультралевый «Народный фронт» идет на втором месте с 29,1% голосов. А вот политсила президента Эммануэля Макрона окажется на третьем месте с 21,5% голосов.

А вот экзитпол, проведенный Elabe для BFMTV, RMC и La Tribune, отдает «Национальному объединению» чуть меньше - 33% голосов. «Народный фронт» может получить 28,5% голосов, а коалиция Макрона - 22%.

Явка в первом туре парламентских выборов во Франции стала самой высокой в 21 веке и, предварительно, составляет 69,7%.

Если же «Национальное объединение» сохранит этот уровень поддержки и во втором туре голосования, то сможет получить большинство во французском парламенте.

Парламентские выборы во Франции

После выборов в Европейский парламент, состоявшихся в начале июня, президент Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) и объявил о досрочных парламентских выборах.

Причиной такого решения послужил разгромный провал президентской партии на общеевропейских выборах. Победу во Франции тогда одержала ультраправая партия «Национальное объединение», формальным лидером которой является пророссийская Марин Ле Пен.

Опросы, которые проводились перед парламентскими выборами, также свидетельствовали о том, что партия Ле Пен одержит победу в первом туре с результатом около 35% голосов, тогда как партии Макрона прогнозировали третье место с 20-22% голосов.

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