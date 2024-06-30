Евро-2024: Супергол на 95-й минуте решил судьбу матча Англия-Словакия 30.06.2024, 21:48

2:1 в пользу англичан.

Завершился матч 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы, в котором встречались сборные Англии и Словакии, передает Tengri Sport.

Встреча прошла на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия) и завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Англии.

Счет в матче был открыт на 25-й минуте, когда нападающий словаков Иван Шранц получил передачу от 23-летнего форварда «Специи» Давида Стрельца. Марк Гехи попытался противостоять сопернику, но Шранц выиграл борьбу и пробил в дальний угол с шести метров.

Отметим, что сборная Словакии впервые в истории забила Англии на чемпионате Европы.

На 50-й минуте сборной Англия уровняла преимущество после результативного действия Фила Фодена, но арбитр обратился к помощникам и отменил гол из-за офсайда у полузащитника.

На 95-й минуте Джуд Беллингем сравнял счет ударом через себя. Кайл Уокер из аута с правого фланга забросил мяч в штрафную на Гехи, который головой сделал пас на Беллингема.

На первой минуте добавочного времени Харри Кейн вывел свою команду вперед. Эберечи Эзе подал пас в штрафную на Айвена Тоуни, тот головой сбросил мяч на Кейна. А капитан, в свою очередь, замкнул передачу.

Национальная команда Словакии стала третьей в группе E, их соперниками были сборные Румынии, Бельгии и Украины. Все участники этого квартета набрали по четыре очка.

Национальная команда Англии заняла первое место в группе C, их соперниками были сборные Дании, Словении и Сербии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com