Евро-2024: Супергол на 95-й минуте решил судьбу матча Англия-Словакия
- 30.06.2024, 21:48
2:1 в пользу англичан.
Завершился матч 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы, в котором встречались сборные Англии и Словакии, передает Tengri Sport.
Встреча прошла на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия) и завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Англии.
Счет в матче был открыт на 25-й минуте, когда нападающий словаков Иван Шранц получил передачу от 23-летнего форварда «Специи» Давида Стрельца. Марк Гехи попытался противостоять сопернику, но Шранц выиграл борьбу и пробил в дальний угол с шести метров.
Отметим, что сборная Словакии впервые в истории забила Англии на чемпионате Европы.
🤸😲#EURO2024 | #ENGSVK pic.twitter.com/SyFiluFTk4— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 30, 2024
На 50-й минуте сборной Англия уровняла преимущество после результативного действия Фила Фодена, но арбитр обратился к помощникам и отменил гол из-за офсайда у полузащитника.
На 95-й минуте Джуд Беллингем сравнял счет ударом через себя. Кайл Уокер из аута с правого фланга забросил мяч в штрафную на Гехи, который головой сделал пас на Беллингема.
На первой минуте добавочного времени Харри Кейн вывел свою команду вперед. Эберечи Эзе подал пас в штрафную на Айвена Тоуни, тот головой сбросил мяч на Кейна. А капитан, в свою очередь, замкнул передачу.
Национальная команда Словакии стала третьей в группе E, их соперниками были сборные Румынии, Бельгии и Украины. Все участники этого квартета набрали по четыре очка.
Национальная команда Англии заняла первое место в группе C, их соперниками были сборные Дании, Словении и Сербии.