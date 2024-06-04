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Польша передумала возобновлять работу пограничного перехода «Бобровники — Берестовица»

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  • 4.06.2024, 7:51
  • 3,266
Польша передумала возобновлять работу пограничного перехода «Бобровники — Берестовица»

Глава польского МИД Радослав Сикорский объяснил, почему.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что открытие перехода в Бобровниках на польско-белорусской границе пока не планируется. Его цитирует польское агентство РАР.

Сикорский заявил, что ситуация в отношениях с Беларусью не позволяет открытие пограничного перехода в Бобровниках: «Я бы тоже хотел, чтобы на границе была совершенно другая ситуация».

Он напомнил, что раньше Польша и Беларусь подписали соглашение о приграничном движении, которое в конечном итоге так не вступило в силу. Но это было в то время, когда количество политзаключенных в Беларуси падало, а не росло.

«Сейчас в Беларуси происходят самые большие репрессии в истории этого режима. Мне бы тоже хотелось, чтобы наши предприниматели могли вести нормальный бизнес. Но это Лукашенко и Путин ведут гибридную войну с Европой, а не наоборот», — заявил глава МИД Польши.

Напомним, 24 мая премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Польша может возобновить работу пограничного пункта «Бобровники» на границе с Беларусью.

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