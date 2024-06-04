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Экс-президент Монголии: Лукашенко место в тюрьме, а не у власти

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  • 4.06.2024, 8:15
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Экс-президент Монголии: Лукашенко место в тюрьме, а не у власти

Диктатор является самозванцем.

Как сообщал сайт Charter97.org, бывший президент Монголии Элбэгдорж Цахиагийн перед началом визита Лукашенко в эту страну призвал нынешние власти страны арестовать Александра Лукашенко. Но этим не ограничился.

Вчера монгольский экс-президент в социальной сети X снова высказался о Лукашенко, обратив внимание на его нелегитимность:

«Белорусский диктатор Лукашенко, который приехал в Монголию, является самозванцем и не представляет белорусский народ… Встреча с Лукашенко только позорно легитимизирует войну и террор его режима. Ему место в тюрьме, а не у власти».

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