Анна Фотыга: Слова Лукашенко — своего рода игра 4.06.2024, 10:35

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Анна Фотыга

Белорусский диктатор должен знать, что поляки будут защищать свою страну.

Как нужно реагировать на заявления Лукашенко о Сувалкском коридоре? Готовы ли в НАТО к защите восточных рубежей Альянса?

Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с депутатом Европейского парламента, бывшим министром иностранных дел Польши Анной Фотыгой.

— Получит ли Украина достаточную помощь от США, прежде чем наступит такой момент, когда придется сдать врагу больше территорий?

— Надеюсь, до такого момента не дойдет. Считаю, что это время — очень опасный вызов для всего мира. Когда-то мир смог мобилизоваться против Гитлера и положить конец той ужасной войне, в том числе проводя соответствующую политику по отношению к агрессору. На данный момент необходимы такие действия против агрессора — Российской Федерации и ее пособников. Одним из них является режим Лукашенко. Кроме того, режим действует крайне радикально, совершая огромные преступления против собственного общества — это беспрецедентная ситуация.

Ранее я провела ряд встреч в Вашингтоне в серьезных аналитических центрах, Государственном департаменте, Конгрессе и Сенате. Я понимала, что дело дойдет до прорыва в отношении утверждения нового пакета помощи. Я знаю, что определенная мобилизация присутствует: Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами в Европе генерал Каволи, выступая перед комитетом Конгресса, заявил, что эта помощь необходима и отметил, что никакое плохое соглашение («грязная сделка») не укротит аппетиты Путина, а только даст России время, чтобы подготовить более масштабное нападение на Украину, поглотить Беларусь или атаковать НАТО. На мой взгляд, не следует предоставлять России возможности и время на собирание сил.

— А у Европы есть возможности поддерживать Украину?

— Центральная Европа имеет опыт подчинения Советскому Союзу и, полагаю, более реалистично оценивает опасности и вызовы. Действительно, по сравнению с несколькими годами ранее, ситуация в Западной Европе изменилась, однако, боюсь, эти изменения касаются главным образом сферы заявлений. Хотя решения о выделении финансовых ресурсов принимаются, оказывается (как, например, в случае с заявлениями о поставке боеприпасов), что принятые усилия крайне недостаточны, чтобы выполнить собственные обещания. Следовательно, для европейской безопасности необходима поддержка Соединенных Штатов.

Другая проблема — это ресурсы, которыми обладает мир, количество конфликтов, с которыми ему приходится иметь дело. Это головоломка для Вашингтона. Эти трудности связаны не только с политической волей. Здесь есть и объективные факторы.

— Лукашенко рассуждал о возможном нападении на Сувалкский коридор, говорил, что готовится к войне. Как вы могли бы прокомментировать эти агрессивные заявления?

— Я очень осторожна в комментировании подобных высказываний. Политики, подобные Лукашенко, любят усиливать чувство собственной значимости заявлениями, призванными вызвать некоторое замешательство или даже страх в отдельных кругах.

Подобные заявления усиливают россказни о том, что Западу необходимо вступить в переговоры с РФ за спинами Украины или оказать давление, чтобы Украина вступила в переговоры с Кремлем. В любом случае, на данном этапе войны такое соглашение было бы уступкой России и ее союзникам.

Слова Лукашенко — своего рода игра. Отчасти, это еще и попытка запугать общество внутри, особенно проживающих в Беларуси людей польского происхождения. С момента начала этого полномасштабного вторжения Лукашенко пытался таким образом разделить общество и совершал нападки в сторону польской общины. Это всегда вызывает беспокойство и определенные опасения среди польского общества.

Не хотелось бы звучать слишком резко, но военные эксперты знают разницу в потенциалах. Сувалкский коридор является частью территории НАТО.

— По вашему мнению, в случае нападения будет солидарность всего НАТО?

— Во время нашего правления мы всегда были реалистами. Мы знали, что большая солидарность возникает тогда, когда такой союзник, как Польша, серьезно относится к своим обязательствам, не дожидаясь, пока другие защитят ее. И мы не будем ждать, пока другие защитят нас.

Президент США заявил, что гарантии в отношении Польши являются железными гарантиями. И мы, зная это, намеревались и намерены вооружаться до зубов, повышать подготовку, заниматься гражданской обороной.

В польских семьях есть понимание того, что им, возможно, придется защищать свою страну. Мы никогда ни на кого не нападем, но мы будем защищаться. И каждый из нас будет защищать Польшу. Так что было бы хорошо, если бы Лукашенко об этом знал.

— Как вы бы оценили угрозу восточному флангу НАТО сейчас и в среднесрочной перспективе? Какие действия НАТО могли бы уменьшить эту угрозу?

— Все зависит от того, как будут развиваться события. Украинцы хотят воевать и защищать свою страну. Россияне также все чаще ощущают на своей территории, что их страна является агрессором и находится в состоянии войны. Нет сомнений, что украинский народ не может себе представить никакой капитуляции. Нет сомнений, что солидная, масштабная помощь Украине в это время, которая позволила бы ей начать серьезное контрнаступление, уменьшила бы непосредственную угрозу. Заключения каких-либо соглашений с Путиным предоставило бы Российской Федерации время на собирание сил.

Нужно осознавать, мы живем во время долгосрочной угрозы, которая будет менять свой характер в зависимости от развития событий. Россия не отказалась от своих агрессивных планов. Она не удовлетворится частью Украины. Аппетиты Кремля простираются гораздо дальше. Кроме того, наблюдается консолидация блока авторитарных лидеров, действия которых во многом направлены против коллективного Запада.

Как политик, работающий в сфере безопасности, я буду делать все возможное, чтобы снизить такую угрозу – и это исключает договоренности с Путиным или с Лукашенко. Я абсолютно уверена, что методы сдерживания могут быть эффективными.

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