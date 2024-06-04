«Потом я женился и стал по-другому смотреть на вещи» 4.06.2024, 15:06

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Белорусы рассказали, как работали в компаниях «мы же одна семья» и почему ушли.

Нередко ведутся дискуссии, должен ли рабочий коллектив быть «одной большой семьей». Часть людей считают: если компания зовет себя так, то с высокой вероятностью кандидат столкнется со всем букетом семейных проблем, в том числе типичных для неблагополучных семей. Вместо «теплой атмосферы» придется прикрывать чужие «косяки», терпеть шантаж, обиды, угрозы, а уволиться можно будет только со скандалом. Белорусские айтишники, а также карьерный коуч и CEO рекрутингового агентства рассказали Devby.io, что они думают о концепции «компании-семьи».

«Давили на чувство вины: мол, некому же работать будет»

Java-разработчица Екатерина рассказала, что на старте карьеры (а она в IТ 6 лет) работала в двух белорусских аутсорсах, «которые активно внушали своим сотрудникам „семейные“ ценности».

— Но, поработав после в продуктовых компаниях, я поняла: чем хуже место — тем активнее втирание про «семью», и при этом зарплаты ниже, а работы и манипуляций больше.

Екатерина вспоминает, как в этих компаниях ее пытались удержать при увольнении, «давили на чувство вины: мол, некому же работать будет». Помогли знание трудового законодательства и выдержка, конечно.

Екатерина считает, что концепт «мы же семья» сохраняется и сейчас, но в основном там, где делают ставку на джунов (начинающих специалистов).

— Так как они только вошли в IТ и боятся вылететь, часто не уверены в себе и не знают правил. А менеджеры, которые ими манипулируют, отчаянно пытаются понравиться руководству: смотрите-ка, я человека не повышаю уже два года, столько денег сэкономил вам, хозяин. Вот я какой полезный!

Сама Екатерина рекомендует из таких компаний уходить:

— Мой товарищ, engineering-менеджер, считает, что отличный спец в любое время (в том числе и в кризис) на вес золота и найдет работу — вопрос, сколько времени займет поиск. Так что, если вы и правда классный специалист, можете не играть в эти игры.

Сомневаетесь в себе — тогда разберитесь со своими скилами. А пока можете и поиграть в «одну большую семью» (но учтите, часто эта игра предполагает, что вы будете тянуть в том числе не свои задачи), пока не найдете новую.

А тем, кто только начинает свой путь в IТ и боится менять работу из-за нехватки опыта, я бы предложила пройти курс НЛП (нейролингвистического программирования. — Прим. ред.) и по переговорам. Это то, чему менеджеров в аутсорсах (и не только) активно обучают, — как манипулировать сотрудниками. Имея понятие об НЛП, новички хотя бы будут понимать в любой момент, что происходит — речь менеджеров для них станет «выпуклой». Есть, конечно, классные менеджеры, которые уважительно относятся к сотрудникам любого уровня, открытые, честные, но, к сожалению, таких не так много, как хотелось бы.

Анатолий — разработчик, в IТ больше 7 лет. Он начинал в компании-«семье» — и его все устраивало, пока у него не появилась собственная семья.

— Работал в такой компании сразу после университета — и, если честно, мне очень нравилось:

• я радовался тому, какие мы дружные, — и как мы много времени проводим вместе (пиво с коллегами после работы, игра в «настолки» в пятницу вечером, корпоративы с тимбилдингом на несколько дней — все было);

• рассказывал друзьям, что у нас, как у мушкетеров, «один за всех и все за одного». И это правда: я мог попросить помощи у кого угодно из коллег и получал ее. Сам же в ответ брался за любую работу и, если нужно было когда-то поработать дольше или выйти в выходные, говорил: «Нет проблем!» Я даже сам добавлял, что мы почти семья (у нас часто звучали эти слова в компании).

А потом я женился, стал по-другому смотреть на вещи и кое-что замечать:

• например, выйти в субботу — да, по-прежнему без проблем. Но я уже выходил два раза в этом месяце, а сегодня мне нужно остаться дома с ребенком, чтобы моя жена могла сходить к врачу, — ведь она и ребенок и есть моя настоящая семья. Но мой руководитель почему-то отчитывал меня, словно я «прогулял» работу.

• или что коллега решил уволиться, потому что ему не поднимали зарплату («непростые времена — надо потерпеть»). Но его не хотели отпускать и давили на совесть — мол, он, такой-разэтакий, бросает семью, что его вырастила.

Было еще много всего, о чем рассказывать не буду. Скажу, что, прозрев, я стал искать и нашел другую работу — не в «семье» (специально обходил вакансии с этим словом в описании).

Бывшим коллегам и той компании очень благодарен за то, что помогали мне расти и развиваться, но не считаю, что остался в вечном долгу перед ними — я все вернул трудом.

«Сям'я будуецца на любові, а праца — гэта абмен навыкамі і часам на грошы»: что говорят эксперты

Вопрос о том, сохранились ли в 2024 году компании, которые все еще эксплуатируют концепт «мы же семья», журналисты переадресовали экспертам.

Катя Лысенок, беларуска в Google и карьерный коуч, а также основательница MyCareerDev — проекта для женщин, которые хотят самореализоваться в жизни и работе, — считает, что к работе более применимо слово «команда».

— Iдэя пра «сям'ю на працы» можа гучаць прывабна, але ў рэальнасці часта выклікае праблемы. Кампаніі, якія прасоўваюць гэтую канцэпцыю, могуць чакаць, што супрацоўнікі будуць ставіць працу вышэй за ўсё, што прыводзіць да выгарання і пачуцця выкарыстанасці. А калі адбываюцца звальненні (а яны адбываюцца!), гэта выклікае адчуванне здрады.

Сёння шмат кампаній пераходзяць да канцэпцыі «каманда». Гэта значна лепш, бо акцэнт робіцца на супрацоўніцтве і агульных мэтах без эмацыйнага цяжару «сям'і». Гэта больш падобна на спартыўную каманду — вы падтрымліваеце адзін аднаго, святкуеце перамогі, але ведаеце, што гэта ўсё ж такі праца.

Сям’я будуецца на безумоўнай любові, у той час як праца — гэта абмен навыкамі і часам на грошы. Гэта зусім розныя адносіны! З ростам самасвядомасці і фокусу на асабістым дабрабыце ідэя «сям'і на працы» губляе сваю актуальнасць.

Так што, калі хтосьці зноў паспрабуе прадаць вам ідэю «сям'і на працы», памятайце: моцная працоўная каманда — гэта тое, што вам сапраўды трэба! Гэта дазваляе захоўваць прафесійныя адносіны і падтрымліваць здаровы баланс паміж працай і асабістым жыццём.

CEO и фаундер IТ-рекрутингового агентства Lucky Hunter Татьяна Мельничук согласна с этим мнением:

— Концепция «компания-семья», по моему мнению, — не более чем спекуляция на чувствах людей. Работа — это всегда история про товарно-денежные отношения: специалисты продают свои навыки и время в обмен на вознаграждение.

Как правило, в семьях отношения строятся по другим правилам — если, конечно, не брать в расчет семейный бизнес, где денежные отношения, передача навыков по наследству, совместный труд возможны в рамках близких родственных отношений. Однако даже в таких семьях вряд ли возможны увольнение, отпуск по ТК, KPI, зарплата согласно договору, да и сам договор, скорее всего, отсутствует.

Все это говорит о том, что модель отношений, которую закладывают в работу некоторые компании, — простая подмена понятий и попытка привлечь специалиста нематериальными благами, потому что материальных, вероятно, недостаточно.

К счастью, в 2024 году подход «мы все — одна большая семья» практически не встречается в корпоративных культурах и, по моему опыту, перестал быть популярным лет 7−8 уже как, особенно если говорить про сферу IТ.

Пропаганда ламповой «ми-ми-ми» атмосферы не сработала, как только появилась — на это не покупались кандидаты, поэтому в IТ эта искусственная атмосфера семьи быстро исчезла. На смену ей пришла адекватная, где люди работают, чтобы получать вознаграждение и обеспечивать желаемый уровень жизни взамен на своё время и скиллы.