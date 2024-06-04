Ученые: В центре Млечного Пути обнаружен новый тип звезд 4.06.2024, 17:17

Загадочная сила делает их бессмертными.

Согласно исследованию, опубликованному на сервере препринтов arXiv, астрономы обнаружили потенциально новый тип звезд, которые существуют в радиусе 1 светового года от центра Млечного Пути.

Они живут за счет уничтожения частиц загадочной темной материи, что делает их практических бессмертными, считают ученые, пишет Phys (перевод - «Фокус»).

Проводить прямые наблюдения за центром Млечного Пути очень сложно по разным причинам, в том числе потому, что он очень яркий. В нем находится сверхмассивная черная дыра Стрелец А*, масса которой в 4 млн раз больше массы Солнца. В непосредственной близости, по космическим меркам, к этой черной дыре вокруг центра галактики вращаются звезды со скоростью в тысячи километров в секунду. Для сравнения скорость вращения Солнца вокруг центра нашей галактики составляет всего 240 километров в секунду.

Самые близкие к центру Млечного Пути звезды не похожи ни на какие другие в нашей галактике по своим свойствам. До сих пор точно не ясно, как они там возникли, ведь в данном регионе почти нет условий для создания новых звезд. Также они намного моложе, чем ожидается, и очень массивные. Это парадоксальная ситуация.

Известно, что звезды в ядре сжигают водород в результате термоядерного синтеза. В итоге возникает тепловое излучение, которое вместе с конвекцией плазмы не дает возможности звездам сжаться под действием гравитации. Также ученые считают, что в нашей галактике существует темная материя. О ее присутствии говорят данные наблюдений, когда было обнаружено недостаточное количество обычной материи, чтобы объяснить очень высокую скорость движения звезд вокруг центра галактики.

Астрономы считают, что самая высокая плотность темной материи существует как раз в центре Млечного Пути. Поэтому можно предположить, что темная материя может входить в состав самых близких к центру галактики звезд. Существует гипотеза, что уничтожение части и античастиц темной материи во время столкновений может еще больше удерживать звезды от того, чтобы они сжались и умерли.

Авторы исследования предполагают, что именно присутствие темной материи в составе звезд в радиусе 1 светового года от центра Млечного Пути, решает многие загадки, связанные с этими объектами. С помощью моделирования эволюции звезд, ученые предположили, что изначально обычные звезды переместились ближе к центру галактики, где в их состав начала попадать темная материя. Через миллиарды лет такие звезды стали гигантскими и массивными.

Моделирование показывает, что такие звезды с помощью темной материи значительно изменились, что привело к появлению совершенно нового типа звезд. А влияние темной материи на эволюцию звезд делает их практически бессмертными и вечно молодыми.

Но только будущие более мощные телескопы, способные рассмотреть отдельные звезды в центре Млечного Пути, помогут доказать или опровергнуть эту теорию.