закрыть
4 июня 2024, вторник, 18:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Джокович снялся с «Ролан Гаррос»

  • 4.06.2024, 18:07
Джокович снялся с «Ролан Гаррос»
Новак Джокович

Сербский теннисист лишится звания первой ракетки мира.

Сербский теннисист Новак Джокович снялся с четвертьфинала «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема». Об этом сообщила пресс-служба турнира в соцсети Х.

Причина — травма правого колена.

37-летний Джокович 5 июня должен был сыграть против Каспера Рууда. Норвежец без борьбы вышел в полуфинал.

Джокович выиграл «Ролан Гаррос» в прошлом году. Таким образом, он не смог защитить все 2000 очков и потеряет звание первой ракетки мира.

Впервые в своей карьере лидером рейтинга ATP станет 22-летний итальянец Янник Синнер. Он уже дошел до 1/4 финала, где играет против болгарина Григора Димитрова (10-я ракетка мира).

Джокович вернулся на первую строчку мирового рейтинга 11 сентября 2023 года. Он является рекордсменом по общему числу недель в лидерах ATP (427). Синнер станет первым представителем Италии во главе мирового рейтинга.

«Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Беларусь и новая Атлантическая хартия
Беларусь и новая Атлантическая хартия Олег Белоколос
Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев
Тайное укрытие с выходом в ад
Тайное укрытие с выходом в ад Владимир Халип