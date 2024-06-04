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В столкновении маршрутки и трактора в Бобруйском районе пострадали 13 человек

  • 4.06.2024, 21:17
  • 1,008
В столкновении маршрутки и трактора в Бобруйском районе пострадали 13 человек

Двое в реанимации.

Два человека лежат в реанимации после столкновения маршрутки и трактора под Бобруйском. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Беларуси по данным своего Республиканского центра медреагирования.

Напомним, 4 июня маршрутка и трактор столкнулись под Бобруйском. Изначально сообщалось, что девять человек попали в больницу. Позже данные были уточнены.

К специалистам семи бригад скорой медпомощи обратились 13 человек из числа 17 пассажиров маршрутного такси, врезавшегося в попутный трактор выполнявший поворот.

Два человек из пострадавших уехали Речицу самостоятельно. А одиннадцать человек обратились в больницы Бобруйска — скорой медицинской помощи и центральную. В первой находятся на госпитализации четыре пассажира: один в реанимации, трое – в отделениях. В центральной больнице также один пациент лежит в реанимации, а пять - в отделениях.

«11-й пассажир, после осмотра и рекомендаций отправлен на амбулаторный этап лечения», - сказано в сообщении Минздрава.

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