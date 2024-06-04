На Витебщине жильцы дома обшили и застеклили балконы: капремонт не оценил 1 4.06.2024, 22:48

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Что было дальше.

Жители старой панельной трехэтажки в Шарковщине улучшили удобство своих квартир, зашив от ветра и застеклив неуютные балконы, изначально отделенные от улицы лишь металлическим «заборчиком». Шли годы и десятилетия, а потом пришли коммунальники, которые по решению местных властей собрались сделать капремонт. Жильцы радовались недолго: это принесло с собой непредвиденную проблему, в центре которой оказались те самые балконы. Дело дошло до суда. «Зеркало» рассказывает, удалось ли жильцам защитить свое удобство и кошелек.

Разбирательство состоялось в мае 2024 года в суде Шарковщинского района. Иск против жильцов трехэтажного дома по переулку Доватора, 8 подала обслуживающая здание организация — КУП «Новополоцкая управляющая компания».

Как следует из материалов суда, дом был построен еще в 1992 году. В начале 2023-го райисполком включил его в план на капремонт, который должны сделать в декабре 2024 — марте 2025 года. В прошлом году разрабатывался проект «капиталки», и компания, которую для этого наняли, провела обследование дома.

Оказалось, что в нескольких квартирах хозяева когда-то выполнили переоборудование балконов. В оригинале они представляли собой железобетонную плиту с металлическим ограждением, а их обшили по фасаду, еще и остеклили. В итоге конструкция стала выступать за пределы балконной плиты, то есть вылет плиты увеличился.

Таких квартир было шесть, и ни у одной не имелось разрешения на переустройство балконов и изменение фасада дома. А без него такое вмешательство в конструкцию здания было незаконным.

В октябре прошлого года управляющая компания запретила хозяевам эксплуатировать балконы измененного вида, в ноябре потребовала восстановить их оригинальный облик, дав срок до декабря. Но когда перед Новым годом на осмотр панельки приехала комиссия, то обнаружила, что никто из жильцов и не подумал ничего менять.

Владельцы жилья тем временем обратились в исполком, чтобы на коммунальников «нашли управу». Но там дали ответ, что претензии полностью правомерны, так как «изменение архитектурно-планировочного решения здания» без разрешения недопустимо.

В апреле комиссия явилась снова — и балконы все еще оставались нетронутыми. После этого коммунальники и решили подать на хозяев квартир в суд.

Та самая трехэтажка в Шарковщине (к сожалению, снимка получше не нашлось). Фото: photobuildings.com

Угроза обрушения?

На заседании представитель проектирующей компании заявил, что самовольное переустройство балконов, которое выполнили жильцы, это грубое нарушение строительных норм и его необходимо устранить. Более того, согласно заключению проектантов, оно угрожает конструкциям дома. Балконная плита там имеет ширину 82 см, она является несущим элементом здания, а когда хозяева квартир увеличили вылет плиты на своих балконах, прикрепив к ней выступающие конструкции и обшивку, это «привело к существенному увеличению» нагрузки как на сами плиты, так и на стены здания.

«Состояние балконов отнесено к критическому 1-му классу и определено как неработоспособное в результате перегруза конструкции, влекущего вероятность разрушения балкона», — говорится в заключении.

Хозяева квартир на заседании объяснили, что убрали оригинальное ограждение и для остекления балконов установили другие конструкции, выступающие за пределы плиты. Однако, по мнению владельцев, в этом не было ничего страшного. Жильцы были уверены, что балконные плиты в их квартирах меньше, чем должны были быть, так как по ГОСТу, действовавшему на момент строительства, ширина такой плиты не могла быть меньше 90 см, а у них — 82 см. В типовом проекте 1−467А-26, по которому строился дом, тоже заложены балконы большей площади, чем фактически получилось.

То есть, считали хозяева, стены их дома изначально должны быть рассчитаны на более тяжелую плиту. А у них плита на 8 см меньше, и даже после самовольной обшивки размер балконов остается в допустимых пределах ГОСТа и типового проекта. Поэтому хозяева настаивали на том, что внесенные ими изменения не могли существенно увеличить нагрузку на стены и создать какую-либо угрозу для здания.

Однако представитель проектирующей компании заявил, что владельцы квартир (которые нашли типовой проект просто в интернете) неправильно определили серию дома, а у этого проекта было множество серий, кроме того, каждый проект корректируется с учетом местности и других факторов. И в данной серии проектом предусмотрены плиты именно шириной 82 см. То есть выводы жильцов о том, что стена дома должна быть рассчитана на более тяжелые плиты, не имеют под собой никаких оснований.

Вернуть как было, несмотря ни на что

Выслушав все это, суд пришел к выводу, что хозяева квартир действительно произвели самовольное переустройство балконов без какой-либо разрешающей документации, а значит, коммунальники и проектировщики правы в своих претензиях.

Управляющая компания требовала, чтобы жильцов обязали демонтировать обшивку и ограждения балконов, выступающие за пределы плиты, и восстановить оригинальное металлическое ограждение.

Владельцы квартир попытались еще воззвать к здравому смыслу: мол, через полгода все равно начнется капремонт, явно будут переделываться и балконы, какой смысл нам сейчас восстанавливать ограждения, сделанные в 1992 году? Однако суд ответил лишь, что эти доводы «не ставят под сомнение обоснованность требований истца».

В итоге требования коммунальников были полностью удовлетворены, и всех шестерых собственников квартир обязали привести балконы в первоначальное проектное состояние. Вдобавок с них взыскали судебную пошлину — по 120 рублей с каждого.