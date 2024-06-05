Последствия удара HIMARS по С-300/400 в Белгородской области показали на снимках из космоса 5.06.2024, 8:17

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Фотофакт.

На спутниковом снимке высокого разрешения видны сгоревшие в Белгородской области пусковые установки и поврежденный командный пункт зенитного ракетного комплекса С-300/400. Украина нанесла этот удар в минувшие выходные. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Это был один из первых ударов ракетами HIMARS по территории РФ после того, как Вашингтон разрешил Украине наносить такие удары для защиты Харьковской области.

По словам журналистов, снимки, сделанные из космоса 2 июня, подтвердили, что в воскресенье украинские силы нанесли удар по зданию ООО «Шебекинское деревообрабатывающее предприятие».

Авторы публикации нашли фотографию, сделанную российским военным Александром Ляминым в 2023 году на месте, куда пришелся удар.

На фото видны те же деревянные брусья, которые выпускало «Шебекинское деревообрабатывающее предприятие». На одном снимке, который Лямин опубликовал в соцсетях, он позирует с автоматом в траншее, стены которой уложены такими же брусьями.