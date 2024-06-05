В Подмосковье задержали любимую ведьму Путина 6 5.06.2024, 8:53

9,662

Уголовное дело ведет ФСБ.

В Подмосковье задержали главу так называемой «империи сильнейших ведьм» Елену Суликову, более известную как Алена Полынь. Женщину в России неоднократно называли любимой ведьмой диктатора РФ, однако ее заподозрили в экстремизме.

Следственный комитет РФ сообщил, что задержал жительницу Ивантиевки Московской области, подозреваемую в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих. Имя задержанной назвали российские паблики, уточнившие, что в доме Алены Полынь уже провели обыск, и что уголовное дело ведет ФСБ.

В официальных сообщениях «стражей порядка» РФ указано, что задержанная с 2020 по 2023 год «продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей РПЦ». Следом также добавляет, что женщина «создала видео с высказываниями, унижающими религиозные чувства верующих».

В свою очередь российские паблики утверждают, ссылаясь на источники в ФСБ, что «Елену Полынь подозревают в мошенничестве. Также выражается сомнение в возможности обвинения женщины, «которую ведущие российские масс-медиа называли главной ведьмой России и любимой ведьмой Путина».

Елена Суликова много раз появлялась на российском телевидении (например, в «Битве экстрасенсов»), и всегда под псевдонимом Полынь. Статус любимой ведьмы диктатора женщина получила в 2019 году, после трансляции в телеэфире «ведьминского съезда» для «поднятия рейтинга Путина». Этот съезд и его съемку организовала мэрия Москвы при поддержке и участии депутатов Госдумы.