Борислав Береза: Сейчас идет перелом на фронте 5.06.2024, 13:36

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Борислав Береза

Путин решил поиграть в маршала Жукова.

Российское наступление в Харьковской области явно пошло не по плану. Оккупанты пытались достичь значительных успехов на фронте, но вместо этого последовала серия неудач и поражений, которые поставили под вопрос стратегию и тактику российского командования.

На что рассчитывали россияне, когда начинали эту операцию? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с украинским политическим деятелем, экс-депутатом Верховной Рады Бориславом Березой:

— Во-первых, она пошла по плану, только явно не путинскому. Это уже традиция — «Киев за три дня», «Бахмут за сутки», «Украина за неделю» — все планы россиян рассчитаны на какую-то короткую перспективу и успех. Традиционно же они получают по морде. Официально известно, что Россия под Волчанском потеряла самое большое количество живой силы и техники за очень короткий срок, если сравнивать с другими операциями.

Кроме того, давайте откровенно говорить, мы не знаем, что в голове у Путина, который фактически сейчас пытается своей армией атаковать Украину с разных сторон. На сегодняшний день мы видим в каком-то смысле реставрацию операции «Багратион», которую маршал Жуков успешно провел против немцев во время Второй мировой войны.

Но здесь эта ситуация с точностью до наоборот: операция россиян пока натыкается на тотальные неудачи и поражения на поле боя. Россияне пытаются повторить те же самые маневры, чтобы отвлечь внимание и нанести один основной удар, но в каком месте? Понятно, что сейчас никто не знает. Надеюсь, что знает только Генштаб Украины, и он готов к этому.

То, что мы сейчас видим, это повторение операции «Багратион», когда немцы ждали, что Жуков будет атаковать через Румынию, через Венгрию или еще где-то. Но он пошел через болота Беларуси, и это стало самой успешной операцией, которая позволила обрушить нацистский фронт.

Сейчас мы видим что-то схожее. Другое дело, что у Путина, в отличие от Жукова, на сегодняшний день значительно больше проблем. И если Жуков пытался очистить территорию страны, СССР, от захватчиков, то Путин наоборот трансформировался в захватчика и сам пытается быть оккупантом.

— Путин заявлял о том, что хочет создать «санитарный кордон» для защиты Белгородской области. Однако мы видим, что после снятия запрета на удары по российской территории ВСУ уничтожают российские военные цели на Белгородчине. Появится ли «санитарный кордон» на территории РФ?

— Я считаю, что «санитарный кордон» должен проходить по территории Курской, Брянской и Белгородской областей. Это помогло бы всем, потому что российские войска тогда не могли бы проходить через эту территорию к Украине. «Санитарная зона» должна проходить по территории России, это идеальный вариант для всех.

Насколько это реально, мы увидим со временем. Когда-то я говорил, что если нам дадут возможность бить по российской территории западным оружием, в свое время увидите, что нам дадут возможность создать эту зону с использованием именно этого оружия.

Кроме того, давайте откровенно говорить, когда говорят о проблемах украинской армии, а они, конечно, существуют, не надо забывать о проблемах российской армии. Британский Генштаб официально заявил, что россияне потеряли 465 тысяч военных, это безвозвратные потери. Даже если только 30% из них полностью уничтожены физически, то это говорит о том, что потери российской армии огромны, восполнить их полноценно пока россиянам не удается. Да, ключевое слово «пока», но не удается.

Также у россиян есть проблемы с потерей техники, отсутствием младшего командного состава и много других. В таком формате воевать можно только по одной схеме — мясные штурмы. Вот мяса у Путина много, это правда. Но необученное мясо бессильно против высокоточного западного оружия в достаточном количестве.

Здесь надо четко понимать, что сейчас идет перелом на фронте: кто передавит, тот и победит. Соответственно, если говорить о «санитарной зоне», то я искренне хотел бы, чтобы она была на территории России. Украина должна победить.

— Как российская пропаганда будет объяснять россиянам, почему вместо «взятого Харькова» HIMARS громят C-300 на территории РФ?

— Никак. Царь не собирается своему быдлу объяснять, что происходит. Просто неожиданный такой поворот, который, к сожалению для Кремля, происходит, но не больше. Он не будет ничего объяснять: не будет объяснять, почему не может противодействовать, почему российское хваленое оружие бессильно против западного. Путин будет по традиции молчать и закрывать рот всем, кто будет ставить неудобные вопросы. Это традиция тоталитарного режима — закрывать рот критикам режима и тем, кто указывает на проблемные места. Соответственно, не стоит надеяться на то, что холопы придут к барину требовать ответа.

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