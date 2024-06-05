«Такого не было даже при развале Союза в девяностых» 19 5.06.2024, 16:46

10,638

Белорусы шокированы масштабами коррупции в стране.

18 мая задержали топ-чиновника БелЖД Петра Дулуба. Сообщается, что его поймали на взятке, а при обыске нашли около 1 миллиона долларов.

Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:

«Вопрос — ну и зачем столько денег?»

«Неправильная формулировка вопроса. Правильная такая — откуда у госслужащих недвижимость на миллионы долларов? Участки в Дроздах? Квартиры за границей? Дорогие авто? Это все на зарплату куплено?»

«У каждого чиновника столько? Или даже больше найдется».

«Это уже лишние. Не знал, куда потратить, так как все уже было».

«Вот так всегда, обычные люди трудятся, а чиновники карманы набивают. Где справедливость?»

«Это у зама... А сколько у начальника? Представьте, сколько незамеченных».

«Даже не удивлен, что у таких найдут миллионы. Вопрос только, сколько еще таких, кто на свободе?»

«Если всех проверят, то работать будет некому. Поэтому их вырезают постепенно, по одному».

«Ну, а рабочим все льготы отменили, теперь нет ничего. Во живут люди...»

«А нам свистят, что грузоперевозки сократились. А вот у начальства ничего не сокращалось, если судить по финансам».

«Вот, а у нас зарплата 1,300 на ЖД, так нам пытаются еще внушить, что это — много! И это отработав на ЖД 35 лет, а еще с этой нищенской зарплаты канцелярию на работу сами покупаем. Никак не нажрутся!»

«Так это только дома нашли, а еще на даче три миллиона, а за границей — по десять».

«Какие богатые у нас чиновники, миллионеры, а у железнодорожников забрали последнюю привилегию — бесплатный проезд. Такого не было даже при развале Союза в девяностых».

«А мы то думаем, почему такой бардак на этой дороге. Грабят по полной, на день ЖД нет праздника, все льготы отменили! Это как понять? Сокращают только рабочий персонал, а чего чиновники сидят и лишних нет? Бардак на БелЖД, пора всех проверить на трезвость».

«Билетов с Бреста до Минска нет всегда, едут пустые вагоны. Валят железную дорогу, но себя не обижают».

«Это мурло ворует миллионами долларов и учит нас жить на 500 рублей в месяц? И это нормально?»

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях Facebook

YouTube

X.com

vkontakte

ok.ru

Instagram

RSS

Telegram