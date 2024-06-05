В нескольких районах Минска остановлено движение транспорта 5.06.2024, 21:03

1,166

Из-за сильного ливня.

Из-за сильного ливня, который обрушился вечером в среду на Минск, временно остановлено движение транспорта в ряде районов. Причиной стало подтопление улиц, сообщает «Минсктранс».

Так, с 19.28 на ул. Ульяновская - Ленина в обоих направлениях произошла остановка движения трамваев маршрутов №1,4,7. 19.30 на ул. Пулихова остановилось движение автобуса №57. Пока он едет по ул. Первомайской, Захарова.

С 19. 31 на пр. Машерова - Независимости в обоих направлениях из-за подтопления произошла остановка движения трамваев маршрутов №1,3,4,5,6.

С этого же времени на ул. Свердлова (под путепроводом) в направлении вокзала остановились троллейбусы маршрутов №3,6,16,20,36. Движение организовано до ОП «Фабрика Коммунарка».

С 19. 34 на ул. Долгобродской -Уральской в обоих направлениях из-за подтопления произошла остановка движения трамваев №3,6,7. Движение организовано до Тракторного завода. Эти же трамваи не ходят сейчас по ул. Козлова –Ботанической. Движение организовано до Тракторного завода.

С 19. 46 на ул. Академической в обоих направлениях из-за подтопления произошла остановка движения троллейбусов маршрутов №33,34,35,61,92.