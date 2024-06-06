Вслед за Ростовской вспыхнула нефтебазе и в Белгородской области РФ

Вслед за Ростовской вспыхнула нефтебазе и в Белгородской области РФ3
- 6.06.2024, 8:11
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Сообщается об успешной атаке дрона.
В Белгородской области РФ этой ночью, 6 июня, подверглась дроновой атаке нефтебаза в Старооскольском городском округе. На объекте произошел пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
По словам российского чиновника, нефтебаза была атакована дроном-камикадзе.
«В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров», - рассказал он.
Также Гладков добавил, что возгорание якобы было «оперативно ликвидировано», и что никто не пострадал.
«Четырьмя пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Взрывной волной выбило окна в здании охраны. Пострадавших нет», - говорится в его публикации в Telegram.
Напомним, что перед этой ночью стало известно о мощном пожаре на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в Ростовской области в России.