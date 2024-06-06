В деле капитана МВД, который руководил бандой в балаклавах, появились пикантные подробности 11 6.06.2024, 8:38

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Капитана собираются предъявить другие обвинения?

Две недели назад стало известно о том, что в Докшицах в рамках «дела налетчиков в балаклавах» был задержан капитан местного уголовного розыска Михаил Згирский. По его месту жительства нашли балаклаву и неслужебное оружие.

Министерство внутренних дел не признало причастность своего сотрудника к злодеяниям.

Министр внутренних дел Иван Кубраков в срежиссированном разговоре с ведомственным корреспондентом (в духе «если бы вы не спросили, я бы об этом и не рассказывал»), решительно опроверг причастность Згирского к банде налетчиков. При этом ничего не сказал о судьбе своего бывшего сотрудника, который, по информации «Нашай Нівы», в данный момент находится в СИЗО КГБ.

Возможно, капитана собираются отстегнуть от дела налетчиков, предъявив ему при этом другие обвинения? «Нашай Ніве» известны пикантные детали расследования, но их невозможно обнародовать, не дав наводку на источники.

Активное участие сотрудника МВД в организованной преступной банде вредит репутации всего ведомства. Поэтому наиболее вероятно, что дело Згирского выведут в отдельное и переквалифицируют на «превышение служебных полномочий» и другие статьи, которых будет достаточно для жесткого приговора.

Бывшие сотрудники силовых органов подтверждают, что судить сотрудников отдельно от подельников — это заведенная практика. От нее редко отходят после позора на «деле 19», когда вся страна увидела в одной клетке с наркобароном Константином Вилюгой офицеров КГБ и МВД.

В случае со Згирским интересный момент еще и в том, что отец Михаила, Василий Згирский тоже милиционер. Майор в отставке, чье последнее место службы — начальник уголовного розыска Шарковщинского РОВД.

Точно известно, что с личным составом Докшицкого РОВД активно работают следователи и службы внутренней безопасности. «Буквально не вылезают из РОВД», — говорят знакомые с развитием событий.

Все сотрудники местной милиции на время следствия дали расписки о неразглашении.