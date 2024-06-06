«Осталось 12 человек из 100. Нас крошат: положили пулеметом и добили дронами» 4 6.06.2024, 12:01

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Российский военный рассказал о «мясном» штурме Волчанска.

Бои за город Волчанск в Харьковской области продолжаются несколько недель. Борьба идет буквально за каждый дом, Волчанск разрушен на 90%.

В телеграм-канале Astra появилось видео, на котором российский контрактник Антон Андреев из 5-й роты 1009-го мотострелкового полка рассказывает о боях за город.

По словам бойца, первоначально офицеры говорили, что его рота будет находиться на границе России и Украины. Однако их отправили в Волчанск. Но перед наступлением, еще до взятия опорных пунктов, часть бойцов полегла от артиллерийского огня.

«Операция [по взятию Волчанска] началась уже не по времени. Начали гнать «вперед-вперед». Минометы бьют, а туда людей отправляют. За первую ночь половина роты сразу полегла. Большая часть трехсотыми, слава Богу. Двухсотых тоже хватало», — рассказывает оккупант.

По словам Андреева, в Волчанск офицеры отправили бойцов только с бронежилетами и автоматами. В первую ночь в городе удалось захватить одну из улиц, но впоследствии начались масштабные потери:

«Более-менее нормально заняли одну улицу. И потом пошла «жара». Группу отправляют штурмовать улицу. Кажется, улицу проходишь. Все нормально. [А после] попадаешь под замес, под пулеметы. Особенно FPV-дроны — просто выводят столько личного состава».

По его словам, российское командование требует продолжения штурма несмотря на существенные потери и позволяет отступить только в случае максимальных потерь:

«Командование по рации кричит «Вперед! Вперед!» Откатов нельзя. Не дают. Обратно отойти нельзя. Если уже останется человек пять-десять из всех групп, тогда дадут. Так среди них половина 300-ми будет вывезена».

Боец утверждает, что из их роты численностью 100 человек осталось 12 человек. Как он объясняет, это связано с тем, что «пришли свежие группы, которые только в учебке были четыре или пять дней». Утром их отправили на штурм. «Они два дома не прошли. Их положили под пулеметом. Они скучковались. И их добили FPV-дронами. Осталось человек пять-шесть».

«Шла группа к нам. Из нее вообще один человек остался. Получается, что нас крошат просто. И все. Отправляют под пулеметы, дроны в светлое время суток. И просто полное мясо. «Вперед, вперед»… Так что не знаю, как пропетляю я, останусь или не останусь трехсотым-двухсотым», —

рассказывает мужчина и добавляет, что он понимает свое командование, которое выполняет приказы сверху. «А кто сидит в Москве, им п***й».

Российские военные блогеры сообщают, что контрактники, воюющие в составе российского 1009 мотострелкового полка, отказались выполнять приказ без поддержки техники и не пошли на штурм. Позже командование приняло решение из-за значительных потерь личного состава (до 90%) вывести полк, заменив его другими подразделениями.