В Минске изуродовали припаркованный Infiniti 1 6.06.2024, 13:30

1,626

Эксперты нашли след руки и рассказали, кто это сделал.

В Минске женщина повредила автомобиль супруга, с которым находится в процессе развода. Эксперты смогли установить ее по следу руки, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.

В милицию с заявлением о повреждении автомобиля обратился минчанин. Он пояснил, что вечером приехал с работы и припарковал свою Infiniti возле дома, а на следующее утро обнаружил, что на стеклах автомобиля веществом красного цвета нанесены оскорбительные надписи с угрозами, на лакокрасочном покрытии пластиковых и металлических элементов кузова имелись глубокие царапины, в том числе в виде нецензурных выражений, острым предметом повреждена шина колеса.

Выехавшие на место эксперты обнаружили и изъяли на месте преступления след руки. Они выяснили, что он принадлежит 37-летней женщине — супруге потерпевшего.

Владелец автомобиля рассказал сотрудникам милиции, что находится в стадии бракоразводного процесса с супругой, которая ранее неоднократно негативно высказывалась в его адрес.

Милиция проводит по данному факту проверку.