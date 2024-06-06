В Минске закрыли все частные детские сады 8 6.06.2024, 13:52

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Ни один из них не прошел лицензирование.

Все столичные частные детские сады прекратили работу, сообщил агентству «Минск-Новости» председатель комитета по образованию Мингорисполкома Андрей Стригельский.

В редакцию издания обратилась минчанка, которая поинтересовалась, есть ли в столице частные садики. Женщина объяснила, что они с супругом «хорошо зарабатывают» и «готовы доплачивать за более комфортные условия пребывания ребенка, например, группы меньшей наполняемости, индивидуальную подготовку, особое питание».

Чиновник на это ответил, что ранее в Минске было «пять-шесть частных детских садиков». Однако ни один из них не смог пройти лицензирование.

— Реализация программ дошкольного образования — это лицензируемый вид деятельности. И любое учреждение (государственной или частной формы собственности), чтобы оказывать такие услуги, должно получить государственную лицензию. На данный момент частных садов в Минске нет. До появления Закона «О лицензировании» в городе насчитывалось 5−6 таких учреждений. Но в настоящее время они прекратили деятельность, — пояснил Андрей Стригельский.

По словам председателя комитета по образованию Мингорисполкома, условия пребывания детей в частных учреждениях не были «какие-то особенные, повышенной комфортности».

— Разве что группы несколько меньше. Сейчас все наши государственные сады, а их в городе 471, предоставляют на высоком уровне качественное дошкольное образование, в том числе и питание, — отметил Андрей Стригельский.