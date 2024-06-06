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Польский военный, раненный на границе с Беларусью, находится в состоянии клинической смерти

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  • 6.06.2024, 16:00
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Польский военный, раненный на границе с Беларусью, находится в состоянии клинической смерти

Происшествие случилось во время попытки прорыва группы из 50 нелегалов.

Польский военнослужащий, которого ранил ножом мигрант 28 мая, находится в состоянии клинической смерти. Родственники и врачи сейчас решают, продолжать ли процедуры жизнеобеспечения, сообщает RMF FM со ссылкой на неофициальные источники.

Пострадавший был перевезен из госпиталя в Гайновке в Центральный клинический госпиталь Минобороны Польши в Варшаве. Его сопровождает его семья, узнал журналист RMF FM.

Польский военный был ранен 28 мая около 4:30. Происшествие случилось во время попытки прорыва группы из 50 мигрантов, которые бросали ветки и камни в сторону польских патрулей. Первую помощь пострадавшему оказывала пограничница. При этом мигранты продолжали вести себя агрессивно, атаковали раненого и оказывающую ему помощь служащую. Пограничники закрыли их служебными автомобилями.

Пограничная охрана также опубликовала фотографии палки с ножом, которую пограничник отобрал во время другого инцидента, связанного с нападением.

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