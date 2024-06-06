Генерал-майор СБУ: Добровольцы смогут спокойно зайти в Беларусь 6.06.2024, 16:05

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Виктор Ягун

Лукашенко открывает ящик Пандоры.

Издание «BBC Украина» проанализировало боеготовность лукашенковской армии и способность к новому походу на Киев.

Как сегодня в Украине оценивают военный потенциал лукашенковской армии? Об этом сайт Charter97.org поговорил с экс-замглавы Службы безопасности Украины, генерал-майором в запасе Виктором Ягуном:

— Все дело в том, что лукашенковская армия это, грубо говоря, 10 бригад и силовики. Если они и вступят в боевые действия, то все, что они могут сделать, это взять один райцентр в Украине. Полноценный фронт они обеспечить не могут, они даже не могут быть второй линией, потому что их просто не хватает для каких-то широкомасштабных операций. Потенциал у них вроде бы и есть, но опыта боевых действий нет.

Сейчас Лукашенко пошел на такую авантюру и разрешил России рекрутинг граждан Беларуси, которые имеют за плечами службу в армии, в каких-то спецподразделениях или правоохранительных органах. Они могут подписать контракт и мобилизоваться в российскую армию.

Зачем ему это надо? Во-первых, это реверанс в сторону России, мол, смотрите, я отдаю вам своих людей, сколько их там будет — не знаю, но они есть. А во-вторых, у Лукашенко появляется определенное количество людей, которые имеют опыт боевых действий, если они, конечно, возвращаются после контракта.

При этом Лукашенко не учитывает несколько факторов: сколько людей вернется живыми, а сколько приедет в гробах, какая реакция будет на это у местного населения, будет ли у него потом возможность смотреть в глаза людям. Хотя, думаю, что ему все равно, но сам факт уже что-то будет значить.

Участие белорусской армии в войне Украиной не рассматривается серьезно на данный момент по многим причинам. Там много можно называть, начиная от экономических моментов, что для Лукашенко это все просто невыгодно. Если он вступает в войну, то Украина начинает бомбить его нефтеперерабатывающие заводы, какие-то заводы по производству оружия, а эти цели намного ближе, чем где-нибудь за Уралом. И от его экономического потенциала, который и так не очень огромный, вообще ничего не останется.

Это открывает ящик Пандоры в плане того, что белорусские подразделения, которые воюют на стороне Украины, могут спокойно заходить на территорию Беларуси и начинать какие-нибудь партизанские действия. Надо ли это Лукашенко? Он думает, что справится с ними? Россия не смогла справиться, когда аналогичные подразделения заходили на ее территорию в Белгородской и Курской области.

— В статье особое внимание уделяется тому, что Россия вывезла из Беларуси много техники и боеприпасов. Насколько в этом плане белорусская армия обеспечена или ей просто нечем воевать?

— Если говорить о боеприпасах, то не думаю, что там все вывезено. Запасы уменьшились в разы, это однозначно. Но если лукашенковская армия будет принимать участие в боевых действиях, они же рассчитывают на логистику со стороны России, а не на свою. Она же не будет действовать автономно, это будет фактически часть российской армии.

А все остальное, с техникой и прочим — что Лукашенко не нужно было, то он скинул в Россию, очистил склады. Не знаю, получил ли он там что-то новое. Ну, допустим, дали ему эти С-300, С-400 или «Искандеры», но, как показывает практика, горят они не хуже, чем другая техника.

— Глава МИД Литвы на прошлой неделе заявил, что у Украины есть право бить по российским военным целям на территории Беларуси. Как вы считаете, если Россия соберет в Беларуси военный кулак для атаки на Киев, будут ли ВСУ превентивно по нему бить?

— Конечно будут, в обязательном порядке. Никто и ничто ближе чем на 10 километров к границе с Украиной просто так не подойдет.