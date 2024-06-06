Макрон заявил, что хочет сформировать бригаду в Украине 6.06.2024, 22:29

Эммануэль Макрон

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет сформировать «французскую бригаду» солдат в Украине. Об этом он заявил в четверг, 6 июня, сообщает Le Figaro.

По словам президента, задача состоит в том, чтобы подготовить 4 500 украинских солдат, оснастить их, «научить защищать свою землю» и сформировать «французскую бригаду».

Однако пока речь не идет об отправке французских солдат в Украину.

«Украинский президент [Владимир Зеленский] и министр обороны [Рустем Умеров] призвали всех союзников быстрее тренировать солдат. Мы должны спросить себя, является ли это фактором для эскалации. Ответ — нет», — сказал Макрон.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна отправит в Украину самолеты Mirage 2000.