СМИ: Россияне начали отступать из Волчанска под натиском 36-й бригады ВСУ 7.06.2024, 7:44

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Украинские морпехи провели неожиданную контратаку.

Николаевская 36-я бригада ВСУ была переброшена в Волчанск и контратаковала армию РФ, сообщает dialog.ua.

Российские источники также подтверждают контратаку ВСУ на Белгородском направлении фронта в Волчанске.

«Военкор» Анатолий Радов в своем телеграм-канале заявил, что в городе была неожиданно развернута 36-я бригада ВСУ.

Более того, «военкор» заявил, что украинские военные потеснили противника, который был вынужден отступать.

«36-я бригада ВСУ уже в Волчанске, у наших тоже выходят другие на смену, профессиональные ребята, замес начнется. Пока 36-я, к сожалению, потеснила наших немного», - написал Радов.

Ранее украинские морпехи опубликовали видео, на котором ведется допрос группы захваченных в плен российских штурмовиков.

По данным украинской стороны, морские пехотинцы 36-й бригады из Николаева осуществили молниеносную контратаку. Бойцы ВСУ показали документы и жетоны пленных российских военных.