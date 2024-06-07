«Путин знает, что американцы ответят» 1 7.06.2024, 7:46

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Украинский дипломат рассказал, что стоит за заявлением главы Кремля о передаче оружия дружественным странам.

Путин на Питерском экономическом форуме рассказал, каким может быть ответ России на разрешение Запада Украине бить своим оружием по территории РФ. Глава Кремля заявил, что он может передать аналогичное российское оружие в другие «дружественные страны, из которых будут наноситься удары по объектам стран Запада».

Каким странам Путин может передать оружием? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским дипломатом и политологом, экспертом Центра оборонных стратегий Александром Харой:

— Давайте начнем с того, что это очередные страшилки, которые не будут реализованы по одной простой причине. Российская Федерация считает Автономную Республику Крым и город Севастополь, Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области своей суверенной территорией, и даже успели записать это в Конституции. Но Украина не прекращала нанесение ударов по объектам оккупантов на этих территориях как украинским вооружением, так и западным.

Путин противоречит сам себе. Он уже давно должен был бы нажать на красную кнопку, напасть на НАТО, аннексировать Аляску, не знаю, о чем там российские пропагандисты мечтают. Поэтому то, что он говорит, это пустые слова.

Вторая вещь — там прекрасно понимают, что такая эскалация будет иметь ответ. Например, когда наемников и ГРУшников Российской Федерации просто покрошили в Сирии, хоть Россия делала вид, что они там не присутствуют. В том районе большой контингент продвигался в сторону американских позиций, их просто уничтожили, никакой эскалации не было. Я уже не говорю про сбитый российский самолет турецкими ВВС, это было еще раньше, до широкомасштабного вторжения.

Мы уже видели не один раз, когда Россия грозится, но ничего не делает. Последний пункт — это то, что Российская Федерация поддерживает разнообразные террористические группировки. Например, была информация по поводу Афганистана, что давали награды за головы американцев. Естественно, что Россия и дальше будет поддерживать различные террористические группировки, чтобы вносить хаос, чтобы они наносили удары по Соединенным Штатам и их союзникам.

Если говорить о конкретных государствах, то Россия обильно присутствует в некоторых странах на Ближнем Востоке, Сирии, естественно, это и некоторые страны Африки. Мы знаем, что Соединенные Штаты имеют практически по всему миру свои интересы, свои базы, посольства, я уже не говорю про бизнесы.

Естественно, россияне могут попытаться предпринять какие-то действия чужими руками, чтобы как-то навредить американцам, но ответ будет соответствующим. Здесь даже не стоит заблуждаться или ошибаться по этому поводу. Во-первых, американцы всегда так делали, во-вторых, сейчас избирательный год.

Чтобы не показаться слабым, Джо Байдену придется применять серьезные методы. Я уже не говорю про Дональда Трампа, реакцию которого предусмотреть очень сложно. Если бы он был президентом, то в случае убийства американских военных, дипломатов, либо просто граждан, Россия понесла бы серьезные потери за это.

— Весной 2023-го года Путин заявил о передаче Беларуси тактического ядерного оружия, может ли режим Лукашенко получить какое-то новое вооружение?

— Вы знаете, Путин не передавал никакого ядерного оружия Лукашенко, максимум, что он может сделать, это разместить на территории Беларуси носители ядерного оружия. Ни у кого не должно быть никаких сомнений, что Россия никогда не передаст управление ядерным оружием кому-то, тем более своему младшему партнеру.

Естественно, россияне могут поставить какие-то ракеты или системы. С другой стороны, мы видели уязвимость российских ПВО, большая часть которых находится либо на территории оккупированной Украины, либо возле Украины, они так пытаются защититься от нас. Соответственно, какие бы предметы, самолеты или другое вооружение Путин бы не предоставил Лукашенко, оно будет уязвимо.

Украина де-факто не находится в состоянии войны с Беларусью, но Беларусь является такой же страной-агрессором, как и Российская Федерация, согласно резолюции Генеральной ассамблеи ООН 3314 1974-го года. Когда белорусская территория была предоставлена России для нападения на Украину, режим Лукашенко сделал Беларусь стороной этого конфликта и, по большому счету, легитимной военной целью.

Здесь даже не надо будет каких-то ударов НАТО по Беларуси, и это было бы бессмысленно, поскольку она является союзным государством Российской Федерации, соответственно, Россия должна была бы что-то сделать. Здесь могут быть и удары со стороны украинской стороны. Я не думаю, что в ближайшее время мы это увидим, нам, естественно, не хочется растягивать фронт еще на границу с Беларусью, но такая возможность есть.

То есть, грубо говоря, с нашей территории мы можем уничтожить любой военный объект Российской Федерации на территории Беларуси. Мы будем вынуждены это сделать, реагируя на действия России или той же самой Беларуси.

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