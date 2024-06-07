США отреагировали на отправку военных кораблей РФ на Кубу 5 7.06.2024, 9:31

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Вояж обойдется Москве очень дорого.

Этим летом Россия планирует отправить боевые корабли в Карибский регион в рамках военно-морских учений, которые, вероятно, будут включать заходы в порты Кубы и, возможно, остановки в Венесуэле, заявил в среду высокопоставленный представитель США. Но в Вашингтоне не рассматривают этот рейд, как угрозу, пишет Reuters.

Соединенные Штаты Америки не рассматривают этот шаг с участием относительно небольшого числа кораблей и самолетов как угрозу, но ВМС США будут следить за учениями, сообщил чиновник небольшой группе журналистов.

Напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Россией возросла после вторжения России в Украину в 2022 году. Чиновник заявил, что активность российских военно-морских сил активизировалась из-за поддержки Украины со стороны США.

«Речь идет о том, что Россия показывает, что она все еще способна на определенный уровень глобальной мощи», — сказал чиновник.

По словам чиновника, официальные лица США проинформировали соответствующих законодателей на Капитолийском холме о передвижениях российского флота.

«В рамках регулярных российских военных учений мы ожидаем, что этим летом Россия проведет повышенную военно-морскую и воздушную активность вблизи Соединенных Штатов. Кульминацией этих действий станут глобальные российские военно-морские учения этой осенью», — сказал чиновник.

Развертывание рассматривается как часть обычной военно-морской деятельности, и официальный Вашингтон «не беспокоит размещение российских войск, которые не представляют прямой угрозы Соединенным Штатам», сказал чиновник. Он отметил, что за передвижениями российских кораблей, конечно, будут наблюдать. И ожидают, что флот РФ будет заходить в порты Кубы, и, вероятно, Венесуэлы. Полеты авиации также не станут сюрпризом.

По словам чиновника в Белом доме не воспринимают это развертывание с тревогой, поскольку Россия отправляла корабли в Западное полушарие ежегодно с 2013 по 2020 год.

«Мы должны ожидать продолжения этой деятельности в будущем, хотя мы отмечаем, что эти развертывания влекут за собой расходы для ВМФ России, который изо всех сил пытается поддерживать боеготовность и проводить развертывания со своим устаревшим флотом», — сказал чиновник.