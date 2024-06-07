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Дроны поразили две РЛС россиян возле Казантипа в Крыму

  • 7.06.2024, 10:45
Дроны поразили две РЛС россиян возле Казантипа в Крыму

Стало известно о ночной атаке на воинскую часть оккупантов.

Две радиолокационные станции (РЛС) повреждены в результате ночной атаки возле мыса Казантип в Крыму. Один оккупант был ранен.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

«Две РЛС повреждены в результате ночной атаки беспилотников на войсковую часть в селе Мысовое в Ленинском районе Крыма», - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, ранения получил один военнослужащий ВС РФ.

Ранее в Минобороны РФ отчитались, что за ночь над Крымом сбили 11 беспилотников.

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