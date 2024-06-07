Дроны поразили две РЛС россиян возле Казантипа в Крыму 7.06.2024, 10:45

Стало известно о ночной атаке на воинскую часть оккупантов.

Две радиолокационные станции (РЛС) повреждены в результате ночной атаки возле мыса Казантип в Крыму. Один оккупант был ранен.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

«Две РЛС повреждены в результате ночной атаки беспилотников на войсковую часть в селе Мысовое в Ленинском районе Крыма», - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, ранения получил один военнослужащий ВС РФ.

Ранее в Минобороны РФ отчитались, что за ночь над Крымом сбили 11 беспилотников.