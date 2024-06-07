СМИ: Ракеты ATACMS попали в военную базу РФ в Луганске 7.06.2024, 14:11

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Появились кадры с последствиями удара.

xДнем 7 июня во временно оккупированном Луганске прозвучало до десяти взрывов. На видео с места событий можно увидеть вспышки на высоте нескольких метров над землей, сообщает «Фокус». Представители оккупационной администрации заявили, что состоялась атака ATACMS.

Первые сообщения о взрывах и возможных прилетах появились в 11:02. Через полчаса опубликованы заявления двух должностных лиц, работающих на российских оккупантов. В частности, представитель главы оккупационной «администрации» Леонида Пасечника утверждает, что состоялась атака шести ракет ATACMS, которые летели якобы со стороны города Изюм. Глава «министерства здравоохранения» заявила, что есть два десятка раненых.

На кадрах, снятых местными жителями, видны столбы дыма и вспышки. Видео сняты в нескольких локациях и показывают несколько точек возможных прилетов.

Кроме того, отмечают, что повреждены дома, расположенные рядом с Луганским колледжем информационных технологий. Отметим, на юго-восток от колледжа — взлетная полоса Луганского аэродрома, на которой ВС РФ устроили военную базу.

Представители украинского командования пока не комментировали события в Луганске.

Позже украинский блогер Денис Казанский обнародовал фотографию с места прилета ракет. По его словам, под обстрел попала база ВС РФ.