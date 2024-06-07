Всплыли новые подробности взрывов в Луганске 7.06.2024, 16:07

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Десять лет назад OSINT-команды начали фиксировать там «интересные образцы».

Днем 7 июня во временно оккупированном Луганске раздался ряд мощных взрывов. OSINT-исследователи установили, что Силам обороны удалось поразить базу «ТрансПеле», на которой жили и обучались оккупанты, пишет obozrevatel.com.

Также на этом объекте захватки ремонтировали свою поврежденную технику, поэтому «железа» там всегда было более чем достаточно. Об этом сообщили в OSINT-сообществе «КиберМука | CyberBoroshno» и в InformNapalm.

«В Луганске прилетело по очень известной рембазе/базе, где жили и учились пид*ры. Оттуда есть очень много вражеских фото и репортажей и сама база неоднократно была геолоцирована разными OSINT/GEOINT-командами, вот и пришло ее время», – говорится в сообщении «CyberBoroshno».

Сообщение OSINT-исследователи сопровождали двумя спутниковыми снимками, от 5 июня и 28 мая 2024 года. На обоих, подчеркивают они, видна высокая активность вражеской автомобильной техники и тяжелой автомобильной техники, а также техника. что находилась на ремонте.

При этом для парковки военной техники российские оккупанты площадку базы «ТрансПеле» используют еще с 2014 года – и волонтеры InformNapalm еще десять лет назад начали фиксировать там «интересные образцы».

В частности, в 2014-м, напомнили в InformNapalm, там замечали БПМ-97 КамАЗ-43269 «Дозор». А в 2017-м захватчики устроили на базе выставку дронов, что позволило доказать, что уже тогда Россия поставляла «молодым республикам» на оккупированной части украинского Донбасса российские беспилотные летательные комплексы: «Орлан-10», «Тахион» и «Элерон-3СВ» .

«Архивные спутниковые снимки демонстрируют, что на этой территории постоянно находится определенное количество военной техники российских оккупантов», – отметили в InformNapalm.

Напомним, около обеда в сети начала распространяться информация о взрывах в оккупированном Луганске. В местных чатах жители города публиковали многочисленные видео как с моментами сбития неизвестных ракет российской ПВО, так и с мощным взрывом, по всей видимости, после прилета.