В Беларуси вдруг «взялись» за интернет-торговлю 7.06.2024, 16:29

Новшества могут затронуть работу Emall, Wildberries и OZON.

В Беларуси намерены отрегулировать работу маркетплейсов — онлайн-площадок, на которых разные продавцы предлагают свои товары. О планах властей ввести изменения для таких сервисов сообщил глава МАРТ Алексей Богданов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

К примеру, в Беларуси работают маркетплейс Emall, а также его российские конкуренты — Wildberries и OZON, отмечает «Зеркало».

«В Беларуси принят новый закон о торговле, в котором введены новые понятия, касающиеся электронной торговли. В рамках этого закона мы сегодня активно прорабатываем подзаконные нормативно-правовые акты, которые позволят отрегулировать, в том числе работу маркетплейсов», — сказал Алексей Богданов.

По его словам, в первую очередь стоит задача «обеспечить защиту прав потребителей и ввести определенные цивилизованные правила оказания услуг».

«Это позволит сегодняшние маркетплейсы приблизить к офлайн-торговле», — сказал министр. Он уточнил, что это будет касаться вопросов раскрытия информации: чиновники намерены ввести обязанность маркетплейсов сообщать об изменении своей деятельности, размещать необходимую информацию о товаре, вести обратную связь по жалобам потребителей.

«Сегодня же маркетплейсы отдали это на откуп поставщику и производителю. Вот тебе место, размещай и отвечай за все», — уточнил Алексей Богданов.

Напомним, на Emall, Wildberries или OZON разные продавцы предлагают свои товары. Беларусские чиновники хотят, чтобы эти торговцы работали по определенным правилам, выполняли прописанные для них требования.