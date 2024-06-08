ISW: Украина пересекла «красную линию» Путина 8.06.2024, 8:36

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Предостережения Кремля оказались фикцией.

Многие «красные линии» РФ являются просто информационными операциями, направленными на сдерживание действий Украины и Запада.

Президент РФ Владимир Путин косвенно заявил, что украинские удары по российской территории оружием, предоставленным Западом, не пресекают российскую «красную линию», которая может привести к ядерной эскалации.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

«Путин заявил, что российская ядерная доктрина предусматривает применение РФ ядерного оружия только в случае исключительных случаев угрозы суверенитета и территориальной целостности России. С начала июня 2024 года украинские войска наносили удары по военным объектам в Белгородской области из предоставленных США систем HIMARS с применением GML. Заявление Путина от 7 июня является значительным риторическим разворотом, учитывая, что он и другие официальные лица Кремля ранее угрожали применить ядерное оружие, если западные страны позволят Украине нанести удар по российской территории западным оружием», — напомнили эксперты.

Политика и действия Запада и Украины несколько раз пресекали предполагаемые «красные линии» России в течение войны, не вызывая значительной реакции со стороны России, что указывает на то, что многие из «красных линий» России, скорее всего, являются информационными операциями, направленными на то, чтобы подтолкнуть Запад к самосдерживанию.