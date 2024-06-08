СМИ: Беспилотники ВСУ впервые атаковали нефтяное месторождение в Дагестане 2 8.06.2024, 16:51

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С помощью Mugin-5 Pro.

В России, кроме атаки на Северную Осетию, пожаловались на атаку дронов и по российскому Дагестану 8 июня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Местные Telegram-каналы, заявляют, что Дагестан атаковали якобы беспилотники ВСУ, причем произошло это впервые.

По их данным, один БПЛА якобы только упал рядом с нефтяным месторождением в Ногайском районе «после того, как по нему попали из автомата».

Российские СМИ уверяют, что даже определили тип дронов - якобы это не что иное как «Мугин-5 Про» - длиной 3,5 метра и размахом крыльев 5 метров.

«Такой БПЛА разгоняется до 150 км/час, может лететь от точки запуска до точки прилёта семь часов», - констатируют пропагандисты.