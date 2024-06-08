Первая атака на аэродром РФ в Моздоке: как запускали дроны 8.06.2024, 15:29

Украинская военная разведка показала, на что способны улучшенные ударные БПЛА.

Главное управление разведки Минобороны Украины провело атаку беспилотниками 8 июня на аэродром в российском регионе Северная Осетия. Оттуда взлетали истребители, которые выпускали ракеты по Украине, рассказали источники «Фокуса» в спецслужбах.

БПЛА работали по стратегическому военному аэродрому «Моздок», оттуда взлетают истребители МиГ-31К и Ту-22М3. Расстояние от объекта до границы с Украиной — около 1000 километров.

Украинская военная разведка демонстрирует плановую работу и успешное применение улучшенных украинских ударных БПЛА, подчеркнули собеседники.

За время полномасштабной войны с РФ это была первая атака на аэродром в Моздоке. Зона поражения украинскими беспилотниками на территории России расширяется. Военные объекты армии РФ, задействованные в геноцидной войне против украинцев, не должны находиться в безопасности, указывает источник.

Российское медиа Mash утверждает, что в Северную Осетию долетел украинский дрон «Мугин-5 Про», якобы запущенный из акватории Черного моря в районе Одессы. Пропагандисты показывали фото предположительных обломков БПЛА.