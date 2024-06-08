Прошли более 1000 километров: как дронам удалось атаковать аэродром «Моздок» 8.06.2024, 20:40

Около двух третей атак украинских дронов являются успешными.

Дроны атаковали аэродром «Моздок» в Северной Осетии. Это уже не впервые, когда украинские БПЛА пролетают более 1000 километров.

Руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил «24 Каналу», что около двух третей атак таких дронов являются успешными. Это довольно хороший показатель. Отметим, что атака БПЛА по Северной Осетии была в ночь на 8 июня.

«Сейчас еще трудно сказать относительно повреждений, еще нет информации. То, что они долетели, это важно. В отличие от других объектов, это аэродром, который должен прикрываться объектовой ПВО», – сказал Мусиенко.

Очевидно, что у россиян с этим возникли проблемы. Ведь на видео момента атаки слышно, что захватчики пытаются сбить дроны стрелковым оружием. Оккупанты говорят, что якобы «сбили» беспилотники. Они выясняют то, какие именно это были БпЛА – собирают обломки и тому подобное. Впрочем, стоит ждать спутниковых снимков, чтобы понимать возможные повреждения аэродрома.

- То, что атаки продолжаются по аэродромам – это абсолютно правильно. Так и нужно делать. "Моздок" характеризуется тем, что там расположен МиГ-31К – носитель "Кинжалов". Есть Ту-22М3, которыми враг ранее обстреливал Одессу, Одесскую область, пока не был сбит самолет, – сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

Такая тенденция к увеличению атак аэродромов, считает Александр Мусиенко, будет расти. Это одна из приоритетных целей, которая остается. Очевидно, что надо поражать аэродромы, места базирования самолетов, КАБов и тому подобное.

У россиян могут быть определенные пробелы в средствах ПВО. Враг не может прикрыть все свои объекты. Так, например, оккупанты стянули системы, чтобы прикрыть аэродром «Энгельс». Они понимают, что там довольно серьезные угрозы.

Российская армия еще не до конца отработала возможности для борьбы с БПЛА. У них есть проблемы с защитой от дронов. Для Украины это очень хорошо.

Россия маневрирует своими средствами противовоздушной обороны, пытаясь прикрывать определенные объекты, согласно приоритетам. Также влияет и то, что значительное количество средств ПВО враг разместил на временно оккупированной территории Украины.

- Украинским силам удается проходить и взламывать эти рубежи. Он есть не один. Надо понимать, что примерно до "Моздока" может быть до трех эшелонов противовоздушной обороны, которую надо пройти, – отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Где-то она лучше, а кое-где – просто отметка на карте. Украинские дроны долетают до российских объектов не потому, что нет российской ПВО. А потому, что украинские военные научились и поняли то, как можно обходить определенные участки и отвлекать внимание врага.