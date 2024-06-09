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В подмосковных Люберцах прогремели два взрыва

  • 9.06.2024, 8:12
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В подмосковных Люберцах прогремели два взрыва

Возможна атака БПЛА.

Жители подмосковных Люберец сообщили сегодня ночью о звуке взрыва и вспышке.

Позже в СМИ появилась информация, что в Московской области рядом с жилым комплексом прозвучали взрывы, росСМИ пишут о применении пиротехники, но и не исключают использования дрона.

Взрывы прогремели в подмосковном городе Люберцы на улице Камова на стоянке автотранспорта рядом с ЖК «Самолет». Видео с камер подъезда ЖК опубликовали в телеграм-каналах. На записи можно услышать два взрыва, первый из которых, судя по таймеру, произошел в 23:34.

В росСМИ сразу предположили, что взрыв произошел в результате использования пиротехники, но имелись и другие предположения.

«Возможно, это работа ПВО из-за БПЛА», - отметили в телеграм-канале «ВЧК-ОГПУ». Подобной версии придерживались и «Осторожно, новости», где утверждалось, что местные жители перед вспышкой слышали шум летящего объекта.

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