Двойной провал Лукашенко Михаил Брошин, «Салідарнасць»

9.06.2024, 9:15

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Диктатор ушел в огромный минус.

Провалом недели стал монгольский монолог Александра Лукашенко. Причем, это двойной минус.

Визит в Монголию должен был подкрепить тезис, что «против нас только проклятый Запад», а все остальные хотят дружить и восхищаться. Может, на какую-то часть публики это и сработало бы, но все испортил сам Лукашенко.

Почитав комментарии в монгольской прессе, правитель с удивлением обнаружил, что они носят… ну, скажем так, совершенно не восторженный характер. И решил дать отпор «журналистам, ангажированным одной стороной».

По этому случаю придворный телеграм-канал опубликовал аж 8-минутный ролик, хотя обычно нарезает Лукашенко на гораздо более мелкие куски. Правитель выступил в любимом жанре «сейчас я вам все объясню», попытавшись запутать аудиторию в хитросплетениях разных событий за последние девять веков: приплел Чингисхана, развал СССР и Одессу.

Что в сухом остатке? Поучения свысока едва ли доставили местной аудитории удовольствие и были благосклонно ею восприняты. Особенно то, что Лукашенко попытался приплести национального героя Монголии к оправданию вторжения в Украину.

В Беларуси же исключительно благодаря словам самого правителя узнали, что даже в Монголии осуждают этот акт агрессии. Осуждают до такой степени, что, невзирая на легендарное восточное гостеприимство, критикуют Лукашенко. Причем в выражениях, которые способны вызвать оторопь даже у его убежденных противников.

В результате Лукашенко из-за своей словоохотливости получил двойной минус: и в Монголии, и в Беларуси. Пропагандистский эффект визита ушел в область отрицательных значений.

Михаил Брошин, «Салідарнасць»