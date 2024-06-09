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Польскую военную полицию привлекли к охране границы с Беларусью

  • 9.06.2024, 10:26
  • 1,372
Польскую военную полицию привлекли к охране границы с Беларусью

Подробности.

Военная полиция Польши вместе с пограничниками начнет патрулирование на границе с Беларусью, сообщает Polskie Radio.

Совместное патрулирование должно начаться в течение нескольких дней.

Отмечается, что это решение предложил командир военной полиции Томаш Кайзер министру обороны Польши Владиславу Косиняку-Камышу. О таком шаге также был проинформирован премьер-министр страны Дональд Туск.

Напомним, что 28 мая польского военнослужащего ранил мигрант, который пытался прорваться через шлагбаум на границе с Беларусью. 6 июня в главном командовании Вооруженных сил Польши сообщили, что военный, которого ранил ножом мигрант, скончался в больнице.

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