«Первая боевая потеря Су-57 в истории» 1 9.06.2024, 14:40

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Россияне устроили истерику из-за поражения самого современного самолета.

В РФ запаниковали из-за поражения новейшего боевого самолета Су-57, который страна-агрессор позиционирует как истребитель пятого поколения. В сети россияне возмущаются тем, что на аэродромах отсутствуют укрытия от БПЛА.

В частности факт атаки подтвердил Telegram-канал Fighterbomber. По его данным, до аэродрома в Ахтубинске долетели три беспилотника.

«Осколками получил повреждения Су-57, сейчас определяется, подлежит он восстановлению, или нет. Если нет, то это будет первая боевая потеря Су-57 в истории», – говорится в публикации.

Автор канала также выразил возмущение тем, что власти РФ не удосужились обустроить укрытия для дорогостоящих истребителей.

«За цену только одного этого Су-57 укрытия от БПЛА можно было построить всем самолетам ОТА (оперативно-тактической авиации. – Ред.) страны. Разумеется, если по пути их не п**дить и не раздавать откаты. И на Лаос бы еще осталось», – пишет Fighterbomber.

В комментариях россияне жалуются на «скотское отношение» власти к авиации. Они требуют «прикрыть» боевые самолеты и возмущаются тем, что у военного комадования Украины есть «четкий план, в отличие от наших генералов».

«Отношение скотское просто к авиации», «Уж такие новейшие самолеты должны быть прикрыты , хотя бы покрышками», «Такими темпами мы потеряем всю авиацию, у хохлов четкий план в отличие от наших генералов», «Дело даже не в потерях, а то, что наши вояки отдают инициативу на поле боя, это самое опасное в этой ситуации», «Наверное укрытия специально не делают, помогают противнику, ну, так видится», «Работает разведка у противника», – пишут сторонники «русского мира».