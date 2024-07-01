Такого доллара не видели давно 3 1.07.2024, 7:43

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Чего ждать от курсов в начале июля.

Несмотря на волнение, которое возникло на белорусском валютном рынке в середине июня, после объявления санкций в отношении Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), первая половина года закончилась для внутреннего рынка вполне успешно. Чего ожидать от курсов валют в начале июля, читайте в еженедельном прогнозе от myfin.by.

По итогам полугодия валютная корзина Нацбанка Беларуси стала дороже на 2,52%, достигнув отметки в 0,1790 п.п. приращение стоимости валютной корзины стало следствием удорожания на белорусском рынке обменного курса российского рубля, который, как мы помним, занимает в корзине доминирующее положение.

Курс российского рубля вырос к окончанию прошлой недели до RUB/BYN 3,6701 за 100 российских рублей, добавив с начала этого года +4,89%. Объём торгов за июнь 2024 года стал вторым в истории биржевых торгов, достигнув за месяц 83143,940 млн рублей, что немного меньше одного миллиарда долларов США.

курс доллара США за это же время (первое полугодие) снизился на -0,36% и остаётся практически неизменным. В последний торговый день прошлой недели курс «бакса» зафиксировался на белорусском валютном рынке на отметке USD/BYN 3,1662. За прошлую неделю доллар потерял -1,84%.

Почему в июле стоит ждать дорогой рубль

Причиной укрепления российского рубля, а вместе с ним и белорусского валютного рынка, стало, как мы и предполагали, окончание налогового периода в Российской Федерации. Но с началом июля баланс интересов на российском валютном рынке с большой долей вероятности сохранится.

Об этом говорит смягчение требований к российским экспортёра в рамках Указа об обязательной продаже иностранной валюты в виде снижения объёма продаваемой валюты с 80% выручки до 60%.

Кроме того, с 1 июля 2024 года российский Минфин уменьшает объём ежедневных продаж на внутреннем валютном рынке китайских юаней с 8,1 млрд рублей до 4,7 млрд рублей. Таким образом, российские финансовые власти хотят несколько охладить валютный рынок, чтобы не допустить чрезмерного укрепления рубля. Но спрос со стороны импортёров пока не увеличивается, поэтому рубль держится в красной зоне.

Ключевые события недели

На внешнем финансовом рынке начинающаяся неделя может оказаться горячей для основной валютной пары EUR/USD в которой доллар США сейчас в более доминирующем положении. Во вторник 2 июля в 12:00 мск станет известна статистика индекса потребительских цен в зоне евро, где ожидается снижение инфляции.

В среду 3 июля, когда в Беларуси отмечается государственный праздник, в 15:15 мск выйдут предварительные данные по рынку рабочей силы в Штатах и в 21:00 того же дня публикация «минуток» FOMC ФРС. И в пятницу 5 июля в 15:30 мск опубликуют основной пакет статистики рынка рабочей силы в США.

Каковы будут результаты недели на внебиржевом рынке Форекс сказать трудно, так как много факторов неопределённости. Но основной прогноз в сторону укрепления доллара США в паре с евро до EUR/USD 1,0650.

На белорусском валютном рынке начало месяца может сложиться в пользу доллара. Не исключено, что к окончанию праздничной недели мы увидим доллар около USD/BYN 3,2250. Российский рубль при этом имеет шанс к снижению до RUB/BYN 3,580 за 100 российских рублей.

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