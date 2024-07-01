Выборы во Франции: подробности 1 1.07.2024, 7:49

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Парламентские выборы прошли при рекордной явке.

В воскресенье, 30 июня, в 20 часов завершилось голосование в первом туре внеочередных парламентских выборов. Депутатов своего Национального собрания французы выбирают в 577 одномандатных округах (по числу мест в парламенте) в два тура по мажоритарной системе. Официальные итоги голосования и точное число кандидатов от различных партий, прошедших во второй — решающий — тур выборов, намеченный на 7 июля, будут известны позже. Для этого во всех 577 округах должен завершиться подсчет голосов, а данные должны быть переданы в МВД, которое отвечает в стране за организацию выборов и публикацию результатов, пишет RFI.

Однако общие тенденции первого тура голосования сразу же после 20 часов оценили институты изучения общественного мнения. Их предварительные данные о результатах голосования в это воскресенье подтвердили цифры предвыборных опросов.

Лидером по общему числу голосов, отданных за их кандидатов, стала крайне правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордана Барделла. За националистов проголосовали 34-34,2% пришедших на участки избирателей, согласно оценкам институтов IPSOS и IFOP.

Второе место — с предварительным результатом 28,5-29% голосов — занимают кандидаты объединения левых партий страны «Новый народный фронт».

Третье место, по оценкам социологических институтов, занимает президентская центристская коалиция партий «Вместе!». Общий предварительный результат ее кандидатов в первом туре — 20,3-21,5%. Четвертое место — у республиканцев 6,7 %.

Первый тур голосования в это воскресенье прошел при крайне высокой явке — почти рекордной за последние десятилетия. Согласно предварительным оценкам социологических институтов, итоговая явка может составить от 65% до 67,5% избирателей.

На парламентских выборах во Франции в первом туре явка составила почти 68% в далеком 1997 году, затем превышала 64% 2002 году, в 2007-м чуть превысила 60%, в 2012-м составила порядка 58%, а на двух последних выборах — в 2017 и 2022 году — была менее 50%.

В условиях высокой явки по итогам первого тура в рекордном числе избирательных округов во второй тур вышли не два, а три кандидата. По предварительным оценкам, такая ситуация «треугольников» перед решающим голосованием 7 июля касается более чем 300 округов из 577-ми. Ожидается даже небольшое число округов, в которых во второй тур проходят четыре кандидата.

Согласно закону, во второй тур парламентских выборов во Франции проходит как минимум два кандидата, набравших наибольшее число голосов в первом туре. Но по итогам первого дня голосования финалистов может быть и трое (очень редко — четверо): для выхода во второй тур достаточно получить голоса не менее 12,5% от числа зарегистрированных в округе избирателей.

Расклад сил во втором туре выборов, который пройдет в будущее воскресенье, теперь во многом зависит от позиции кандидатов (и их партий), вышедших в финал на третьем месте по числу голосов. Они могут отказаться от дальнейшей борьбы в пользу одного из двух лидеров гонки (даже из оппозиционной им партии), с тем чтобы не допустить победы второго лидера, избрание которого в Нацсобрание они считают полностью «неприемлемым». Они также могут не сниматься с выборов и баллотироваться во втором туре в конфигурации «треугольника» претендентов на место депутата.

Свое окончательное решение кандидаты, прошедшие в финал на третьем месте по числу голосов, должны принять до 18 часов вторника, 2 июля, когда официально завершится регистрация кандидатур для участия во втором туре парламентских выборов.

Главным образом, такой выбор стоит перед кандидатами центристского президентского блока «Вместе!» и объединения левых партий «Новый народный фронт». Обе этих коалиции заявили о необходимости не допустить прихода к власти крайне правых (партии Ле Пен) впервые в послевоенной истории Франции.

Все левые партии «Нового народного фронта» выразили готовность вывести из дальнейшей борьбы своих кандидатов, прошедших во второй тур на третьем месте по числу голосов, в тех округах, где лидерами стали кандидаты-лепенисты, имеющие высокие шансы одержать победу. О такой четкой позиции заявили лидеры крайне левой «Непокорная Франция», Социалистической партии, Коммунистической партии и партии «зеленых» (EELV).

В президентской коалиции «Вместе!» призыв сделать все возможное, чтобы не допустить крайне правых к власти, прозвучал менее слаженно. Сам Макрон, в специальном заявлении, опубликованном в воскресенье вечером, призвал к формированию во втором туре выборов «широкого и однозначно демократического и республиканского объединения» против партии Ле Пен. Это заявление истолковали как призыв поддерживать любых умеренных левых или правых кандидатов в финальных поединках с лепенистами — кроме кандидатов крайне левой «Непокорной Франции».

Исключил поддержку во втором туре крайне левых кандидатов лидер входящей в президентский блок правоцентристской партии «Горизонты» бывший премьер-министр Эдуар Филипп. Лидер еще одной партии из макроновского альянса, центристского «Демократического движения» (MoDem), Франсуа Байру заявил, что он и его соратники будут принимать решения, кого поддерживать во втором туре, в каждом округе — исходя из конкретной ситуации. Впрочем, ряд политиков из макроновской партии «Возрождение» уже однозначно заявили, что поддержат кандидатов крайне левой «Непокорной Франции», которые имеют в своих округах высокие шансы одержать победу над соперниками из партии Ле Пен. Лидер же президентской коалиции «Вместе!», премьер-министр Габриэль Атталь пообещал, что макронисты, прошедшие во второй тур на третьем месте, будут сниматься с выборов, но только в пользу «кандидатов, отстаивающих ценности Республики».

В самом же крайне правом «Национальном объединении», лидирующем по общему числу голосов в первом туре, призвали избирателей в решающий день выборов 7 июля обеспечить партии абсолютное большинство депутатов в Национальном собрании (минимум 289 мест из 577-ми). «Нам необходимо абсолютное большинство», — заявила в воскресенье вечером Марин Ле Пен. Ее призыв повторил и 28-летний председатель партии Жордан Барделла, который снова повторил, что готов быть премьер-министром в ситуации «сосуществования» (cohabitation) с президентом-центристом Макроном.

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