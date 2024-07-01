Дерзкая атака: украинские разведчики взяли в плен несколько десятков россиян

Дерзкая атака: украинские разведчики взяли в плен несколько десятков россиян1
- 1.07.2024, 7:54
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Большинство из них — «мобики».
В результате успешной военной операции разведчикам бригады оперативного назначения НГУ «Рубеж» сдались в плен несколько десятков российских оккупантов.
Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины 29 июня.
В МВД отметили, что большинство взятых в плен россиян — мобилизованные, которые «были обречены погибнуть, однако выбрали жизнь и сложили оружие».
Украинские защитники оказали пленным необходимую медицинскую помощь.
«Зверства, убийства гражданских, пытки и издевательства над безоружными — путь России. Украинские бойцы — воины, у которых есть честь и достоинство, поэтому они гуманно обращаются с пленными врага», — отметили в министерстве.