Дерзкая атака: украинские разведчики взяли в плен несколько десятков россиян 1 1.07.2024, 7:54

5,524

Большинство из них — «мобики».

В результате успешной военной операции разведчикам бригады оперативного назначения НГУ «Рубеж» сдались в плен несколько десятков российских оккупантов.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины 29 июня.

В МВД отметили, что большинство взятых в плен россиян — мобилизованные, которые «были обречены погибнуть, однако выбрали жизнь и сложили оружие».

Украинские защитники оказали пленным необходимую медицинскую помощь.

«Зверства, убийства гражданских, пытки и издевательства над безоружными — путь России. Украинские бойцы — воины, у которых есть честь и достоинство, поэтому они гуманно обращаются с пленными врага», — отметили в министерстве.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com