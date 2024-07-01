закрыть
1 июля 2024, понедельник, 8:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Власти вводят важное пенсионное изменение

4
  • 1.07.2024, 8:03
  • 6,170
Власти вводят важное пенсионное изменение

Уже со следующего года.

В Беларуси введут изменения по расчету и назначению пенсий. С 2025 года период, за который берут зарплату для расчета этих выплат, повысят на один год — до 31 года непрерывного стажа работы. Об этом сообщают соцслужбы.

Для расчета пенсии сейчас берут зарплату за последние 30 лет работы подряд (или меньше, если проработали меньше этого периода). С 1 января 2025 года этот показатель увеличат на один год — до 31 года.

С 1 октября этого года также запустят еще одно пенсионное изменение. Расширяет список тех, кто должен вносить обязательные страховые взносы в ФСЗН.

С 1 октября пенсионные отчисления в Фонд соцзащиты населения станут обязательными для ремесленников, владельцев агроусадеб, а также самозанятых.

Как уточняли ранее в Минтруда, эти белорусы будут вносить взносы в ФСЗН по такой же схеме, как и индивидуальные предприниматели:

уплата взносов — по 1 марта следующего года,

взносы надо делать только за месяцы, в которых человек работает.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко Валерий Карбалевич