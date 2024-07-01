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ISW рассказал, оказались ли россияне в западне на заводе в Волчанске

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  • 1.07.2024, 8:12
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ISW рассказал, оказались ли россияне в западне на заводе в Волчанске

Боевая ситуация в городе постоянно меняется.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и в американском Институте изучения войны (ISW) не заметили подтверждения того, что украинские воины окружают российские оккупационные силы на местном агрегатном заводе.

Украинцам, «вероятно, нужно будет продвинуться только примерно на 200 метров, чтобы полностью окружить завод», говорится в отчете американских аналитиков.

«Однако боевая ситуация в Волчанске является динамичной, и непонятно, смогут ли украинские силы сейчас постоянно препятствовать российским силам покинуть или достичь позиций на агрегатном заводе», - добавили в Институте.

По сведениям аналитиков, окружение агрегатного завода украинскими силами имело бы ограниченное тактическое значение, и остается непонятным, сколько россиян находится на предприятии. 29 и 30 июня продолжались бои в Волчанске и вблизи него.

«Сообщается, что подразделения 2-й бригады спецназначения России... действуют в северной части Волчанска. Кадры с геолокацией, опубликованные 30 июня, показывают, что российские войска недавно продвинулись в центр Волчанска по улице Соборной», - отмечается в отчете.

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