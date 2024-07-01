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Под Минском есть «секретный» пляж

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  • 1.07.2024, 8:24
  • 2,942
Под Минском есть «секретный» пляж

О нем мало кто знает.

Оказывается, один из старых пляжей на Птичи обновили и сейчас там можно хорошо отдохнуть. Восемь км от МКАД, десять рублей (вход + шезлонг) — и вы в приличном месте с песочком, шезлонгами, зонтиками и даже с лягушатником для детей, пишет CityDog.

О пляже на территории спортивно-развлекательного центра «Птичь» напоминает инстаканал «Что почем». Кроме банальных шезлонгов и зонтиков тут можно взять в аренду сапборды (25 рублей в час), можно поиграть в футбол и волейбол, есть беседки для шашлыков (30−60 рублей на день).

Как добраться на общественном транспорте: от ст. метро «Малінаўка» — автобусы 477с, 431а, 487с, 489с до остановки «Волчкавічы» (там нужно будет пройти пешком).

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