Под Минском есть «секретный» пляж 3 1.07.2024, 8:24

2,942

О нем мало кто знает.

Оказывается, один из старых пляжей на Птичи обновили и сейчас там можно хорошо отдохнуть. Восемь км от МКАД, десять рублей (вход + шезлонг) — и вы в приличном месте с песочком, шезлонгами, зонтиками и даже с лягушатником для детей, пишет CityDog.

О пляже на территории спортивно-развлекательного центра «Птичь» напоминает инстаканал «Что почем». Кроме банальных шезлонгов и зонтиков тут можно взять в аренду сапборды (25 рублей в час), можно поиграть в футбол и волейбол, есть беседки для шашлыков (30−60 рублей на день).

Как добраться на общественном транспорте: от ст. метро «Малінаўка» — автобусы 477с, 431а, 487с, 489с до остановки «Волчкавічы» (там нужно будет пройти пешком).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com