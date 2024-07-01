Деколонизация России 1 Алексей Копытько

1.07.2024, 8:28

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Ракурс, который нельзя игнорировать.

Пример Татарстана показал, что не все готовы рассматривать проблему «деколонизации России» во всей полноте. Довлеют некоторые стереотипы. Вот ракурс, который нельзя игнорировать.

Российские наемники, отправляясь в Украину убивать, получают деньги – разовые выплаты при заключении контракта и постоянное довольствие (от 210 тыс. рублей в месяц).

Я уже описывал структуру разовой выплаты. Одинаковую сумму по всей стране – 195 тыс. рублей (примерно $2300) – платит Минобороны РФ. А дальше начинается фантазия регионов.

В Татарстане наемникам доплачивают отдельно республика (505 тыс. руб., местный вождь Минниханов недавно увеличил выплату), отдельно – муниципалитеты (200-300 тыс. руб.), отдельно – предприятия и т.д. Сумма набирается под миллион рублей. Плюс около 50 тыс. руб. на экипировку.

Т.е., не абстрактная «Россия» абстрактно «посылает на войну», а конкретный Татарстан на региональном и муниципальному уровне буквально оплачивает убийства украинцев.

Татарстан платит за участие в убийствах не только своим жителям, но всем желающим из любых регионов РФ. Такая щедрость – обратная сторона астрономических доходов от войны, которые получает республика. Поэтому им на порядок легче скупать наемников, чем другим регионам.

Именно они обеспечивают пополнение росвойскам, которые сейчас давят на фронте. Они крутят эту мясорубку наравне с Кремлем. Плюс еженощно на головы украинцам падают шахеды, собранные в Татарстане.

Поэтому – они виновны без всяких оговорок и должны понести ответственность именно как республика. Никакие игры в «угнетенный народ» тут не проходят. Хотя попытки вывести из-под удара преступников, региональную и частную собственность, прикрываясь тем, что они страдали со времен взятия Казани Иваном Грозным – точно будут.

Украине не стоит загонять себя в ловушку необдуманными обобщениями. Поддержки заслуживают только те лица и структуры, которые от имени национального движения публично зафиксируют готовность принять ответственность, поддержать требования Украины и участвовать в компенсации ущерба. Это справедливо.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

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