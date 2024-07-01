Беларусь все ближе к девальвации 1.07.2024, 8:36

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Тенденция, которую боится Нацбанк, усиливается.

Белорусы активно набирают кредиты, чего так боится Нацбанк.

Долги населения по банковским кредитам на 1 июня составили 22 млрд 905,2 млн рублей. Это на 441,1 млн рублей больше, чем месяцем ранее, следует из данных Нацбанка. Население активно наращивает долги по кредитам на потребительские нужды и на недвижимость.

Ранее Нацбанк также заявлял об инфляционных и девальвационных рисках для белорусской экономики, которые связаны в том числе с тем, что население и бизнес активно набирают кредиты. Эксперты также видят в этом риски для нацвалюты.

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