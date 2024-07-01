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Лукашенко встретится с Путиным

  • 1.07.2024, 8:47
Лукашенко встретится с Путиным

На саммите ШОС.

Путин и Лукашенко встретятся на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, сообщил глава МИД России Сергей Лавров телеканалу «Беларусь-1».

Фрагмент опубликовала пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Лаврова спросили, планируют ли главы России и Белоруссии встретиться в ближайшее время. «Планируются [контакты]. ШОС — это очевидная вещь, когда они встретятся», — ответил министр.

Саммит пройдет 3–4 июля.

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