«Возможно, впереди запрет на выезд за границу» 7 1.07.2024, 9:11

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Белорусы бегут от распределения по-лукашенковски.

В Ляховичах показательно судили выпускника, который не пришел работать по распределению. Судили в местном колледже в присутствии студентов, собрав полный зал, пишет «Салiдарнасць».

Смысл очередной публичной порки, а иначе это действо не назовешь, предельно ясен: запугать потенциальных отказников от распределения. Заставить задуматься о последствиях до того, как заветный диплом окажется в руках у молодого специалиста.

Государство этим самым говорит: со мной шутки плохи, делай, что тебе говорят. Ведь у меня есть прокуроры и судьи. Государство при этом наверняка думает, что демонстрирует свою силу.

И ошибается.

В действительности подобные судилища демонстрируют бессилие власти, ее недееспособность. Это поведение проигравшего, а не победителя.

И в данном случае проигрыш случился давно, он оформился в тот момент, когда в стране решили ввести принудительное распределение. Более того, государство проиграло здесь минимум дважды.

Пункт первый. Общеизвестный факт: принудительный труд гораздо менее эффективен, чем труд добровольный.

Пункт второй. Государство таким образом расписывается в своей неспособности обеспечить и гарантировать базовые потребности своих граждан, их право на труд, прописанное в Конституции.

Оно должно создать условия, при которых подавляющее большинство выпускников вузов и колледжей не захочет уезжать на заработки за границу, потому что это можно будет сделать и дома.

Но вместо этого государство заставляет их вернуть деньги за учебу, которые в бюджет отдали их родители, платя всю жизнь налоги.

Из рая не бегут, становясь в очереди за апостилем. А от вынужденной жизни в глухой провинции, нищенских зарплат и ужасных бытовых условий — многолетнего фирменного знака распределения по-лукашенковски — бегут, откупаются большими деньгами.

Возможно, публичные судилища — это только начало. Возможно, впереди запрет на выезд за границу для тех, кто не отработал диплом. Будет ли от этого прок? Смотри пункт первый: работа из-под палки — удел слабого, неэффективного и безответственного государства.

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