«Возможно, впереди запрет на выезд за границу»7
- 1.07.2024, 9:11
- 7,956
Белорусы бегут от распределения по-лукашенковски.
В Ляховичах показательно судили выпускника, который не пришел работать по распределению. Судили в местном колледже в присутствии студентов, собрав полный зал, пишет «Салiдарнасць».
Смысл очередной публичной порки, а иначе это действо не назовешь, предельно ясен: запугать потенциальных отказников от распределения. Заставить задуматься о последствиях до того, как заветный диплом окажется в руках у молодого специалиста.
Государство этим самым говорит: со мной шутки плохи, делай, что тебе говорят. Ведь у меня есть прокуроры и судьи. Государство при этом наверняка думает, что демонстрирует свою силу.
И ошибается.
В действительности подобные судилища демонстрируют бессилие власти, ее недееспособность. Это поведение проигравшего, а не победителя.
И в данном случае проигрыш случился давно, он оформился в тот момент, когда в стране решили ввести принудительное распределение. Более того, государство проиграло здесь минимум дважды.
Пункт первый. Общеизвестный факт: принудительный труд гораздо менее эффективен, чем труд добровольный.
Пункт второй. Государство таким образом расписывается в своей неспособности обеспечить и гарантировать базовые потребности своих граждан, их право на труд, прописанное в Конституции.
Оно должно создать условия, при которых подавляющее большинство выпускников вузов и колледжей не захочет уезжать на заработки за границу, потому что это можно будет сделать и дома.
Но вместо этого государство заставляет их вернуть деньги за учебу, которые в бюджет отдали их родители, платя всю жизнь налоги.
Из рая не бегут, становясь в очереди за апостилем. А от вынужденной жизни в глухой провинции, нищенских зарплат и ужасных бытовых условий — многолетнего фирменного знака распределения по-лукашенковски — бегут, откупаются большими деньгами.
Возможно, публичные судилища — это только начало. Возможно, впереди запрет на выезд за границу для тех, кто не отработал диплом. Будет ли от этого прок? Смотри пункт первый: работа из-под палки — удел слабого, неэффективного и безответственного государства.